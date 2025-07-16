川普駁斥急撤鮑爾傳聞 強調目前沒這個打算

鉅亨網編譯段智恆 2025-07-16 23:54

‌



多家外媒周三 (16 日) 報導指出，美國總統川普傳出很快要撤職聯準會 (Fed) 主席鮑爾，引發市場對央行獨立性的高度關注。消息曝光後，川普隨即否認有此計畫，強調「非常不可能會這麼做」(Highly Unlikely)。

川普駁斥即將撤換鮑爾傳聞 強調目前沒這個打算(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》稍早報導，一位白宮高層官員透露，川普本周二 (15 日) 晚間在橢圓形辦公室與多位共和黨國會議員會晤時表示，在獲得議員們支持後，他「很可能很快」會撤換鮑爾。

‌



該名官員表示：「總統詢問在場議員是否贊成撤職 Fed 主席，他們表示贊成，總統接著說他可能很快會這麼做。」《CBS News》最早披露這場會晤，《紐約時報》後續更指出，川普當場還出示一封草擬好的撤職信給議員們看。

然而該消息傳出幾小時後，川普在面對媒體時改口，表示：「我們並不打算那樣做。這種情況非常不可能會發生。」這與先前白宮官員說法有所出入，也讓外界更關注川普是否最終會採取行動。

即便如此，川普與白宮官員近期對鮑爾的批評明顯升溫，不僅施壓聯準會加快降息腳步，還抨擊 Fed 位於華盛頓總部的整修工程，被解讀為試圖尋找「有因開除」的法律依據，繞過總統不得隨意罷免 Fed 官員的憲法限制。

Fed 內部尚未對此事件發表評論。美國最高法院近期裁定，總統無權任意撤換聯準會官員，鮑爾本人也曾公開表示：「根據法律，總統無權將我免職。」

儘管白宮與多位共和黨高層人士近來多次否認川普打算撤換鮑爾，但川普政府近期明顯升高對鮑爾的攻勢，不僅施壓 Fed 加快降息腳步，也批評 Fed 華盛頓總部的裝修工程，被外界解讀為試圖尋找「有因開除」的法律依據。

然而，在相關報導出爐數小時後，川普本人改口表示：「我們沒有計畫這麼做。這種情況非常不可能發生。」此番否認與稍早白宮官員所述有所出入。

川普於 2018 年提名鮑爾接替葉倫出任 Fed 主席，並於翌年 2 月獲參議院確認，任內多次受到川普抨擊。報導指出，川普最新的不滿也延伸至鮑爾所領導的整個理事會，並表示：「他們沒有如期履行職責。」他還指控鮑爾於 2024 年降息，意圖幫助民主黨候選人賀錦麗 (Kamala Harris)，有政治動機之嫌。

此外，川普還呼籲 Fed 應大幅降息最多達 3 個百分點，目前聯邦資金利率目標區間為 4.25% 至 4.5%，與市場預期不符。

在相關消息傳出後，市場反應溫和，美股漲幅收斂，短天期美債殖利率則略為走低。

市場對政治干預 Fed 的疑慮仍未消退。眾議院金融服務委員會主席希爾 (French Hill) 周三接受《CNBC》訪問時表示：「我不認為川普會真的開除鮑爾。」財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也對《彭博》指出，他不預期總統會採取這樣的行動。

另外，來自佛州的共和黨眾議員魯納 (Anna Paulina Luna) 周二在 X(前推特) 發文表示：「聽說鮑爾要被開除了！來源非常可靠。」她隨後補充：「我 99% 確定開除即將發生。」