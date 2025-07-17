鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-17 20:00

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百事公司 (PepsiCo) 周四 (17 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/14) 財報，營收與獲利均優於市場預期，儘管北美市場對其食品與飲料的需求仍顯疲弱。不過，因能量飲與健康汽水品牌回溫，加上美元走弱帶來匯兌助力，全年每股獲利下修幅度也比原先預估更小，激勵盤前股價上漲近 2%。

〈財報〉百事Q2營收、獲利超預期 全年展望不淡(圖：REUTERS/TPG)

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財報顯示，第二季淨營收年增 1%，達 227.3 億美元，高於市場預期的 222.7 億美元；經調整後每股獲利為 2.12 美元，也優於市場預期的 2.03 美元。不計重組與資產減損等項目，歸屬於公司的淨利為 12.6 億美元，較去年同期的 30.8 億美元大幅下滑。

圖：百事公司財報

北美需求仍疲軟 食品與飲料出貨量下滑

然而，儘管整體數據優於預期，百事仍面臨銷量下滑的挑戰。第二季全球食品出貨量下滑 1.5%，飲料出貨量則持平。在北美市場，Frito-Lay 和 Quaker Foods 組成的食品事業出貨量下降 1%，飲料部門則萎縮 2%。

公司指出，百事可樂 (Pepsi) 本身仍具亮點，出貨量在本季成長，旗下 Pepsi Zero Sugar 更達到雙位數成長。為刺激北美業務，百事持續推動多元化策略，包括強化蛋白質產品線與多元文化口味，如 Siete Foods 和 Sabra 品牌的產品。此外，百事也著手改善通路陳列與商品供應可得性。

百事執行長拉瓜爾塔 (Ramon Laguarta) 表示，雖然北美市場需求仍偏疲弱，但整體營運表現正逐步改善，公司並持續透過關廠、優化物流與行銷投資等措施，壓低成本、提升利潤率。

新產品與價格策略奏效 年減幅度下修

百事指出，近期美元走弱為其海外業務帶來利多，有助抵銷先前因匯率升值對營收造成的壓力。公司目前海外市場約占 2024 年營收的 40%。

此外，面對消費者日益關注健康與價格，百事一方面推出健康取向飲品與零食，如近期收購的益生元汽水品牌 Poppi，另一方面也推出更低價產品，以吸引預算緊縮的消費者。公司旗下熱門品牌如樂事 (Lay’s) 和多力多滋 (Doritos) 也持續推陳出新，推出多元新口味。

展望未來，基於整體營運表現優於預期，百事將今年的核心每股獲利預估調整為年減 1.5%，優於先前預期的年減 3%；全年內增性營收成長預估則維持在個位數低段區間不變。