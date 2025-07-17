美國上周初領失業金人數連五周下降 續領人數卻居高不下

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-17 21:11

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根據美國勞工部周四（17 日）公布的數據，美國初次申請失業救濟金人數連續第五周下滑，但持續申請人數仍維持在 2021 年 11 月以來的高點，凸顯勞動市場呈現矛盾現象。

儘管新增失業人數減少，但長期失業問題仍困擾美國勞動市場。(圖:Shutterstock)

美上周初領失業金人數已連續第五周下降。(圖：ZeroHedge)

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截至 7 月 12 日當周，經季節性調整後的初次申請失業救濟金人數為 22.1 萬人，低於市場預期的 23.3 萬人，較前周修正後的 23.2 萬人減少 7,000 人。四周移動平均值為 22.95 萬人。

續領失業金人數略升至 195.6 萬人，是 2021 年 11 月以來的最高水準。(圖：ZeroHedge)

更值得關注的是，截至 7 月 5 日當周，經調整後的持續申請失業救濟金人數為 195.6 萬人，雖低於市場預期的 197 萬人，但較前周持平，四周移動平均值達 195.75 萬人，創下 2021 年 11 月 20 日以來新高。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

這一現象反映出美國就業市場的兩面性：企業在貿易政策不確定性下謹慎招聘，導致部分失業者面臨長期失業困境。儘管整體裁員情況仍維持低檔，但經濟不確定性使企業對擴大招聘保持謹慎態度。

聯準會周三公布的褐皮書報告證實了這一趨勢，7 月初的招聘「普遍保持謹慎」，該機構並將其歸因於「持續的經濟和政策不確定性」。報告指出，雖然各行業的裁員報告有限，但製造業的裁員情況「相對更為常見」。

此次失業救濟申請數據的調查期間，正好與政府統計 7 月非農就業人數的調查時間重疊。6 月時，非農就業人數增加 147,000 個職位，但近半數職位來自政府部門，主要集中在各州的教育領域。

經濟學家認為，持續申請人數居高不下顯示失業率可能面臨上升壓力。儘管 6 月失業率在連續三個月維持 4.2% 後降至 4.1%，但這主要是因為人們主動退出勞動力市場所致。