鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 01:10

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根據《華盛頓郵報》(Washington Post) 周一 (14 日) 報導，美國總統川普正積極尋覓下一任聯準會 (Fed) 主席人選，現任白宮國家經濟會議 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 近日浮上檯面，成為領先人選之一。多位與白宮高層討論過此事的人士透露，哈塞特具備川普信任、學術背景扎實，又與總統關係密切，頗受青睞。

聯準會誰接掌？《華郵》爆料：川普愛將哈塞特是接班大黑馬！(圖：REUTERS/TPG)

學術背景與川普淵源成優勢

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現年 63 歲的哈賽特是川普政府資深經濟幕僚，曾在第一任期擔任經濟顧問委員會 (CEA) 主席，任內力推稅改，近年則協助川普競選與擘劃經濟政策。他也曾在哥倫比亞大學任教，並任職於美國企業研究所與聯準會，累積深厚政策歷練。

據悉，川普正在評估多位候選人，其中至少有四人被視為更願響應其降息訴求，相較於現任主席鮑爾更具合作彈性。哈塞特與川普共事多年，不僅深得信賴，亦被視為能向大眾清楚傳達經濟論述的有效代言人。

市場普遍認為，哈塞特若出線，最大挑戰將是如何兼顧「川普忠誠度」與 Fed「政策獨立性」，維持央行在打擊通膨上的公信力。Evercore ISI 首席策略師古哈 (Krishna Guha) 指出：「哈塞特若獲提名，須證明即使與總統親近，也能堅守貨幣政策自主原則。」

競爭對手各具特色 Fed 獨立性面臨考驗

與哈賽特競爭的還包括 Fed 前理事華許 (Kevin Warsh)、財政部長貝森(Scott Bessent) 及現任理事華勒(Christopher Waller)。其中，華許與共和黨經濟圈關係深厚，華勒則因主張降息立場受到關注，而貝森則為川普與華爾街之間的重要橋梁。

川普近期多次公開批評鮑爾，指責其升息與不降息的決策「糟透了」，甚至直言利率應再降 3 個百分點。他並未明言是否會開除鮑爾，但外界普遍預期其將在今年內提早宣布接班人，提前影響市場預期。

哈塞特近來對 Fed 態度趨於強硬，批評該機構政治考量干擾決策，並指控其 2024 年大選期間的降息與副總統賀錦麗選情有關。此外，他亦批評 Fed 總部翻修預算過高、執行效率低落。