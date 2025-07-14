鉅亨網編譯段智恆 2025-07-14 23:40

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根據《彭博》周一 (14 日) 報導，隨著川普政府再次揚言對歐盟、巴西等貿易夥伴徵收高達 30% 至 50% 的新一輪關稅，企業財報季正面臨不確定性升溫的雙重考驗。投資人紛紛透過選擇權市場布局應對潛在波動，預期財報當天的股價波動幅度將高於過去幾季。

川普關稅壓力襲來 選擇權暗示美股財報季不平靜(圖：REUTERS/TPG)

選擇權市場顯示，標普 500 指數成分股的單日震盪幅度已明顯上升，反映投資人正因應川普加徵關稅帶來的潛在衝擊。而截至目前，有超過七成美股企業預計會在 8 月 1 日關稅大限前公布財報，使得財報展望可能持續受到干擾。

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健康照護與消費股波動性領先

瑞銀 (UBS) 衍生性金融商品策略師戴蒙德 (Kieran Diamond) 指出：「目前選擇權市場預期，消費與健康照護類股的財報波動性將特別顯著，這與近年來美歐市場趨勢一致。」其中，健康照護產業面臨的不確定性尤為嚴峻，除了新一輪關稅威脅外，美國國會剛通過的支出法案也對聯邦醫療補助計畫 (Medicaid) 進行刪減。

高盛也強調，今年第二季的財報波動幅度可能擴大至平日的 3.5 倍，較上季的 2.5 倍進一步升高。該行建議投資人持續採取「財報前買權、財報後賣權」的選擇權策略，以捕捉潛在波動。

歐洲預期低迷 美國仍有反彈機會

歐洲市場方面，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 策略師指出，市場目前普遍對企業財報預期較低，尤其在德國新一輪財政政策公布後，投資人仍保持觀望態度。

至於美股市場，德意志銀行分析，整體投資人部位略低於中性水準，有利於再啟一波反彈。他們統計，自 2000 年以來，美股財報季有四分之三的機率會收紅，平均漲幅約 2%。

本周將有多家大型金融機構率先公布財報，觀察其財報當天的隱含波動，普遍高於過去兩年平均值，反映市場情緒緊繃。