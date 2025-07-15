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星巴克CEO推返辦令 每週進辦公室4天或領錢走人

鉅亨網編譯王貞懿


綜合外媒周一 (14 日) 報導，星巴克 (SBUX-US) 宣布從 10 月起，公司員工每周須進辦公室工作 4 天，比現行的 3 天多一天。不願配合的員工可選擇參與「一次性自願離職計畫」並獲得現金補償。執行長 Brian Niccol 表示，此舉是為了協助公司轉型並重振美國市場低迷的銷售表現。

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星巴克要求遠距工作主管須在12個月內搬遷至西雅圖或多倫多。(圖:Shutterstock)

此外，星巴克還宣布，目前從事遠距工作的主管級員工必須在 12 個月內搬遷至西雅圖或多倫多。該公司表示，這項措施是「重返星巴克」計畫的一部分。


「我們理解並非所有人都同意這種做法，」Niccol 在公告中寫道，「我們已經聽取意見並深思熟慮。但作為一家建立在人際連結基礎上的公司，考慮到未來轉型的規模，我們相信這是星巴克的正確道路。」

自去年 9 月接任以來，這位前 Chipotle 執行長積極推動星巴克轉型，全面改造門市體驗，力圖挽回連續 5 季的同店銷售下滑。

「當團隊聚在一起時，工作效率最高，」Niccol 表示，「面對面能更有效分享想法、解決問題，這對公司轉型至關重要。」

去年 10 月起，公司要求員工每周至少進辦公室 3 天，否則面臨解雇風險。今年 2 月更進一步裁減 1,100 個職位，作為營運簡化的一環。截至去年，星巴克約有 1.6 萬名在門市以外工作的員工。

 

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星巴克重返辦公室實體上班轉型

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