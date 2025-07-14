鉅亨網編譯段智恆 2025-07-14 20:30

‌



《彭博》周一 (14 日) 報導，日本記憶體晶片製造商鎧俠控股 (Kioxia Holdings) 計劃首次發行美元計價公司債，最高募資規模達 30 億美元，加入近期多家日企紛紛赴海外市場發債的行列。這顯示即便是非投資等級的企業，也能在海外資本市場找到資金支持。

鎧俠擬首發30億美元公司債 瞄準海外投資人(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，鎧俠已聘請摩根士丹利 (MS-US) 與高盛 (GS-US) 等銀行擔任此次發債的共同主辦行，並計劃於 7 月 14 日舉行投資人說明會。此次發債將是該公司自去年首次公開發行 (IPO) 以來的首次公司債發行。

‌



根據標普全球評級 (S&P Global Ratings) 與惠譽 (Fitch Ratings) 的評級，鎧俠獲評為 BB+，略低於投資等級。標普指出，儘管 NAND 快閃記憶體市場近月表現疲弱，但鎧俠在效率與技術表現上具有韌性，能在高度波動的產業中維持競爭力。

隨著日本企業尋求更多海外資金來源，鎧俠加入電信龍頭 NTT 與非投資等級的日產汽車等公司的腳步，在海外發債籌資。相較之下，日本本地投資人對信用風險容忍度較低，使得較新創、評級較低的企業在國內市場較難取得資金。

瑞穗證券信用分析師 Naoto Matsushita 指出：「日本投資人通常對評級較低、規模較小的發行人較為保守，因此從邏輯上來看，鎖定更能接受風險的國際投資人是較實際的選擇。」

根據《彭博》彙編指數顯示，美元投資等級公司債的利差近期明顯收窄，自 4 月高點以來下滑約 40 個基點至目前的約 80 個基點，有助進一步帶動海外債券市場的發行動能。

鎧俠去年 12 月登錄東京證券交易所，是日本自 2018 年以來 IPO 市場最熱的一年中的一員。自上市以來，鎧俠股價已上漲約 52%，表現大幅超越東證指數的 3.8% 與東證電機類股指數的 2.5%。