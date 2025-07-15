鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-15 00:10

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綜合外媒報導，美國汽車製造商通用汽車 (GM-US) 與南韓 LG 能源解決方案 (LG Energy Solution) 合資的 Ultium Cells 周一 (14 日) 宣布，將擴建位於田納西州 Spring Hill 的電池工廠，預計 2027 年底啟動低成本 LFP(磷酸鐵鋰)電池的商業化生產，以降低電動車成本，對抗市況轉弱的美國電動車市場。

錢花下去就對了！通用汽車聯手LG再砸資源拚電池轉型(圖：REUTERS/TPG)

相較一般鋰電池，LFP 電池不需使用鎳與鈷等昂貴金屬，具備更高的成本效益。Ultium Cells 在聲明中指出，這項升級將有助於通用汽車擴大旗下平價電動車布局，並補強高鎳與未來的鋰錳電池技術方案。雖然雙方未透露本次投資金額，但這項擴建案將在既有的 23 億美元資本基礎上進一步深化合作。

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通用汽車目前在美國銷售的電動車共有 12 款，價格涵蓋約 3.5 萬至 30 萬美元，其中入門款 Equinox EV 在今年上半年銷售近 2.8 萬輛，為該車型首次全面量產的亮眼表現。整體而言，通用汽車上半年電動車銷量翻倍成長至逾 7.8 萬輛，為電動車市況低迷中的一抹亮點。

儘管市場普遍放緩、競爭對手如福特 (F-US) 選擇縮減純電車佈局、轉向油電混合動力車款，通用汽車仍堅持電動化長期戰略。執行長芭拉 (Mary Barra) 早在 2021 年即表態將於 2035 年全面電動化，並承諾 2020 至 2025 年間投入 350 億美元發展電動車與自駕技術。

為強化電池供應與研發實力，通用汽車也延攬特斯拉 (TSLA-US) 前高層 Kurt Kelty 出任能源儲存部門主管，並加碼投入 LFP、鋰錳與新型電池結構等多元技術。