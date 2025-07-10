川普銅關稅恐傷自己人！智利官員示警：美買家將承擔代價
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周四 (10 日) 報導，智利政府官員警告，美國若依總統川普最新主張，對「精煉銅」而非銅製品 (如電線) 課徵 50% 高額關稅，恐將使美國買家承受沉重代價，因為美國製造業對智利銅的依賴程度極高。
智利礦業部長威廉斯 (Aurora Williams) 周四在聖地牙哥指出，智利尚未收到美方的正式通知，目前仍不清楚具體措施，但美國製造業長期倚重智利所供應的高品質精煉銅。根據資料，智利占美國精煉銅進口量約七成，主要由國營的智利國家銅業公司 (Codelco) 供應。
威廉斯表示：「我們輸出的精煉銅品質優良、可追溯性高，不僅應獲得美國，也應獲全球市場正視。智利的礦業生產在環境責任與製造業需求方面都極具價值。」
她也透露，智利已在與美方協商時表達希望能獲得關稅豁免，「這個議題正在談判桌上討論中。」
在同場礦業活動上，智利安托法加斯塔公司 (Antofagasta Plc) 執行長阿里亞加達 (Ivan Arriagada) 也表示，若美國針對精煉銅徵稅，將對美國當地的電線、銅管等中間產品製造商造成壓力，最終恐將轉嫁給消費者。他說：「毫無疑問，這會增加美國產品製造成本。」
阿里亞加達補充，美國目前約占該公司銅銷售量的 10%，最大買主仍是中國。他指出，銅市仍將維持波動性，一旦關稅落地，美國業者可能先消化先前累積的庫存，短期內需求會下降，但供應整體仍相對吃緊。
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