鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 22:30

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根據《路透》周四 (10 日) 報導，在美國總統川普宣布將自 8 月 1 日起對銅產品加徵 50% 關稅後，國際銅交易商正加快將原先預計運往美國的貨源轉向中國市場。由於距離關稅生效時間所剩無幾，許多來不及進入美國的貨物急尋替代買家，中國這個全球最大銅消費國成為關鍵去化對象。

川普8月起加徵銅關稅 國際供應商轉向中國出貨(圖：REUTERS/TPG)

根據中國當地貿易商透露，自 6 月底以來，國際供應商對中國買家的報價顯著增加，數量達到近幾個月來最高。另一位中國交易員也指出，近日收到一筆來自南美、重量達 1,500 公噸的銅貨報價，預計 7 月底或 8 月初交付，顯示供應方急於「找到出路」。

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川普周三晚間宣布的新一輪關稅行動，旨在推動美國國內從半導體到彈藥等產業的本地生產。儘管他未明確列出將被徵稅的銅產品項目，也未說明是否有豁免條件，但市場反應迅速。物流業者表示，目前僅有正在裝船或已啟航的拉丁美洲銅貨有機會在關稅生效前抵達美國，但時間非常緊迫。

Benchmark Mineral Intelligence 分析師 Albert Mackenzie 指出，若原本要運往美國的智利銅料被轉向歐洲市場，就意味著亞洲地區也可能接收到更多可用貨源。這一輪轉單現象恐對整個亞洲市場造成壓力。

新加坡一位銅交易員表示，衡量中國買家在銅到港前願意支付溢價的「洋山銅溢價」(提單報價) 周四下跌 5%，至每公噸 62 美元，反映市場上現貨供給突然增加。該名交易員指出，數家大型國際貿易公司正釋出原定 7 月下旬至 8 月交付、原本要運往美國的數千噸貨源給中國客戶。