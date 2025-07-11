美國欲對巴西徵收50%超高關稅 哪些商品將因此波動？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-11 05:00

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美國總統川普周三（9 日）宣布對巴西徵收高達 50% 的關稅，這也是本周以來美國宣布的所有關稅行動中對單一國家徵收關稅的最高稅率，引發全球關注。

美國總統川普周三宣布對巴西徵收高達50%的關稅。（圖：Shutterstock）

巴西是全球第五大國家，面積和人口均位居世界第五。廣袤土地和豐富資源也讓巴西一直是全球頂級農產品出口國，是世界上最大咖啡、冷凍牛肉、家禽和原糖出口國。

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除了農產品，巴西主要出口產品還包括礦物燃料及石油、礦石、機械、鋼鐵及汽車。數據顯示，2023/24 年，巴西總出口額超過 3,340 億美元，今年巴西出口額預估將達到 3,531 億美元。

中國、美國和阿根廷是巴西最大的三個貿易夥伴。聯合國商品貿易統計數據庫顯示，2024 年巴西對美國的出口額為 409.2 億美元，其中礦物燃料、油及蒸餾產品，鋼鐵，機械、核反應堆及鍋爐，飛機及航天器和咖啡、茶及香料是巴西對美出口前五大產品類別。

值得關注的是，川普已經宣布對全球鋼鐵和汽車徵收商品關稅，如果再加上針對巴西的「對等關稅」，那麼巴西對美出口的主要產品部分將承受高達 100% 的稅率，實際上已經扼殺了兩國正常貿易。