鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 01:55

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美國總統川普周二 (8 日) 表示，將對進口銅課徵高達 50% 的關稅，並可能對進口藥品祭出高達 200% 的重稅，但會給藥廠約一年至一年半的時間，將生產鏈遷回美國再行實施。

川普擬對銅課50%關稅 紐約期銅價一度飆17%創歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

川普在內閣會議上強調，他計畫對特定產業課徵關稅，包括藥品、半導體與金屬等戰略領域。其中對銅的關稅將設定為 50%，此番言論促使紐約期銅價格單日盤中飆升最多達 17%，創下自 1988 年有紀錄以來最大漲幅，也推動銅價改寫歷史新高。截稿前，紐約期銅漲幅收窄至 9.67%，報每磅 5.512 美元。

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紐約期銅價格單日飆升最多達 17%，創下自 1988 年有紀錄以來最大漲幅，也推動銅價改寫歷史新高。(圖：ZeroHedge)

川普指出：「我們會給企業大約一年到一年半的時間回到美國生產。如果屆時還是從國外進口藥品，那就會課非常非常高的關稅，可能高達 200%。我們會給他們一段時間來整頓。」

這波產業導向的關稅行動，與川普另針對特定國家商品的「對等關稅」政策不同，後者將於 8 月 1 日起正式上路，而針對銅、藥品與半導體等項目的關稅則屬於《1962 年貿易擴展法》第 232 條款的範疇，相關國安調查已於今年 2 月啟動，由商務部長進行審查並需於 270 天內提交報告。

市場分析指出，川普此時對銅出手，時機頗具策略性。近幾個月來，中國銅庫存快速下滑，與此同時，美國期銅 (COMEX) 的庫存水準卻升至七年高點，兩地銅市明顯脫鉤。雖然美國地底銅礦蘊藏豐富，但開採與建廠需時數年，加上本土冶煉廠難以與中國低成本同業競爭，使得美國自身供應難以即時填補缺口。

美國期銅 (COMEX) 的庫存水準卻升至七年高點。(圖：ZeroHedge)

銅廣泛應用於住宅建設、電子產品與汽車製造 (無論燃油車或電動車)，具有高度經濟與戰略價值。分析人士指出，川普強調銅關稅的舉動，將使市場關注其對全球供應鏈與美國本土製造政策的深遠影響。

此外，市場人士指出，若藥品關稅最終落實，對愛爾蘭影響將尤為顯著。根據 TD Cowen 分析，美國多家大型藥廠在愛爾蘭設有近 20 座工廠，並出口至美國。愛爾蘭去年對美貿易順差達 540 億美元，其中大部分來自藥品，這也是川普矛頭所指的主因之一。