鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 21:00

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《彭博》周四 (10 日) 援引知情代表透露，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 正討論在 9 月完成既定增產後，從 10 月起暫停進一步增產。這代表 OPEC + 可能在完成 220 萬桶 / 日的增產計畫後，選擇觀望市場變化，以避免原油價格進一步下滑。

OPEC+風向轉變！10月起可能暫停增產 避免油價崩跌(圖：REUTERS/TPG)

目前 OPEC + 已初步計劃於 9 月完成最後一輪 55 萬桶 / 日的增產。儘管相關討論仍處初步階段、尚未做出最終決定，但多位代表表示，各國傾向暫緩釋出更多產能，尤其是原先暫停的 166 萬桶 / 日增產份額，短期內不會立即恢復。

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過去幾個月，OPEC + 逆勢開閘增產，導致油價持續下探。布蘭特原油周四在《彭博》報導公開後下跌 0.7%，報每桶 69.68 美元。儘管此舉對全球消費者帶來舒緩，亦為美國總統川普尋求壓低油價提供助力，但內部多國開始擔憂，若 9 月後持續擴大供給，可能引發價格失控下跌。

國際能源署 (IEA) 估計，目前全球石油庫存正以每日 100 萬桶的速度上升，第四季預期將出現相當於全球消費量 1.5% 的供給過剩。

摩根大通與花旗集團則預測，若供應持續高於需求，油價可能在今年底進一步滑落至每桶 60 美元。能源諮詢機構 FGE 更指出，若當前趨勢不變，OPEC + 可能須自年底開始進行新一輪減產，並延續至 2026 年。

目前 OPEC + 八大成員國預計將於 8 月 3 日召開視訊會議，敲定 9 月的具體產量安排。儘管近月宣布的增產幅度可觀，但實際供應增量仍小於預期，一方面是部分成員國產能受限，另一方面則是部分國家仍在彌補過往的產量超標問題。