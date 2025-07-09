〈美股早盤〉主要指數開高 投資人聚焦貿易談判與Fed會議紀要
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周三 (9 日) 開高，投資人對美國總統川普再度強硬表態關稅措施反應冷靜，市場焦點轉向即將公布的多國貿易協商進展與聯準會 (Fed) 會議紀要，並觀望美國即將進行的 390 億美元公債標售。
截稿前，道瓊工業指數漲近 230 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 140 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1.0%。
美國總統川普預告將在周三公布多國關稅調整細節，市場觀望氣氛升溫，美股期貨周三小幅走高，S&P 500 指數期貨上漲 0.2%，歐洲股市同步上漲 0.7%，創下近一個月新高。
川普前一日強硬表態，威脅針對進口銅品項課徵更多關稅，使得原本因延後關稅時限而稍顯緩和的市場情緒再度轉向謹慎。交易員密切留意川普承諾將於當天早上針對至少 7 國貿易地位發布更新，並預期稍晚還會有更多相關宣布。
Eleva Capital 資深投資組合經理人 Stéphane Deo 表示，市場過去對川普的貿易政策消息多次出現過度反應，投資人此次表現較為謹慎，但若預期成真，秋季的關稅水準將明顯高於年初，這恐將成為通膨的推動力。
商品市場方面，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度下跌 2.4%，紐約銅價回吐前一日 13% 的漲幅，下挫 2.5%。美國公債持續走弱，10 年期公債殖利率連續第六個交易日攀升，升至 4.42%。財政部周三將標售 390 億美元的 10 年期公債，周四 (10 日) 則將發行 220 億美元的 30 年期長債；本周二的 3 年期債券標售反應平淡。
歐洲股市方面，EssilorLuxottica 大漲逾 7%，因 Meta Platforms 收購這家全球最大眼鏡製造商的少數股權。銀行類股表現最佳，法國興業銀行 (Societe Generale) 股價觸及 2017 年以來高點。
市場也聚焦聯準會 (Fed)6 月會議紀要，尋找是否接近啟動降息的線索。川普日前批評 Fed 主席鮑爾「像個嬰兒一樣抱怨不存在的通膨」，再度加劇其與 Fed 之間的政策角力。
利率期貨顯示，市場幾乎完全押注今年將有兩次降息，並預估 9 月啟動的機率約為 65%。
截至台北時間周三（9 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 182.83 點或 0.41%，暫報 44,423.59 點
- 那斯達克綜合指數上漲 116.50 點或 0.57%，暫報 20,534.96 點
- 標普 500 指數上漲 26.72 點或 0.43%，暫報 6,252.24 點
- 費半上漲 41.27 點或 0.73%，暫報 5,682.48 點
- 台積電 ADR 上漲 1.26% 至每股 230.68 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.395%
- 紐約輕原油下跌 0.53% 至每桶 67.97 美元
- 布蘭特原油下跌 0.44% 至每桶 69.84 美元
- 黃金下跌 0.28% 至每盎司 3,307.50 美元
- 美元指數升至 97.18
焦點個股：
默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 3.49%，至每股 84.21 美元
美國製藥大廠默沙東 (默克 / Merck) 周三宣布，將以約 100 億美元收購英國肺病療法公司 Verona Pharma Plc，藉此強化旗下呼吸道治療業務，並為當家抗癌藥 Keytruda 於 2028 年專利到期後的營收挑戰預作準備。
安謀 (ARM-US) 早盤股價上漲 2.73%，至每股 151.82 美元
晶片架構設計公司安謀 (Arm) 表示，自 2021 年以來，使用安謀架構晶片的資料中心客戶數量已成長 14 倍，達到 7 萬家。這一成績凸顯在執行長哈斯 (Rene Haas) 領導下，該公司正加速拓展個人電腦 (PC) 與資料中心市場的布局。
微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 1.08%，至每股 501.98 美元
華爾街投行 Oppenheimer 周三上調微軟股票評等，由「中立」(Perform)升至「優於大盤」(Outperform)，並指出市場目前股價尚未完全反映人工智慧 (AI) 業務帶來的成長潛力，尤其是雲端平台 Azure 在 2026 會計年度成長可望重啟，將成為支撐估值上修的另一動能。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 5 月批發庫存月增率終值預期 - 0.3%，前值 - 0.3%
華爾街分析：
美國銀行策略師團隊大幅上調了對美股的前景預測，將標普 500 指數年終目標位從 5,600 點上調至 6,300 點，較目前有 1.2% 的上行空間；該行指出，儘管面臨川普混亂貿易政策的衝擊，美國企業仍能維持盈利指引水準。
渣打發布比特幣 2025 年下半年展望報告，比特幣到第三季末將上升至約 135,000 美元，到第四季末將升至 20,0000 美元；該行稱比特幣 ETF 資金流入是價格主要驅動因素。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普換掉鮑爾Fed就能降息？專家提醒難度不小
- 英國央行急了！避險基金借錢玩槓桿恐引爆債市
- 安謀晶片攻進資料中心 客戶數4年成長14倍
- Keytruda專利將到期！默沙東砸百億美元收購Verona 轉攻肺病市場
下一篇