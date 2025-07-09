鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-09 21:38

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美股主要指數周三 (9 日) 開高，投資人對美國總統川普再度強硬表態關稅措施反應冷靜，市場焦點轉向即將公布的多國貿易協商進展與聯準會 (Fed) 會議紀要，並觀望美國即將進行的 390 億美元公債標售。

〈美股早盤〉主要指數開高 投資人聚焦貿易談判與Fed會議紀要(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 230 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 140 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1.0%。

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川普前一日強硬表態，威脅針對進口銅品項課徵更多關稅，使得原本因延後關稅時限而稍顯緩和的市場情緒再度轉向謹慎。交易員密切留意川普承諾將於當天早上針對至少 7 國貿易地位發布更新，並預期稍晚還會有更多相關宣布。

Eleva Capital 資深投資組合經理人 Stéphane Deo 表示，市場過去對川普的貿易政策消息多次出現過度反應，投資人此次表現較為謹慎，但若預期成真，秋季的關稅水準將明顯高於年初，這恐將成為通膨的推動力。

商品市場方面，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度下跌 2.4%，紐約銅價回吐前一日 13% 的漲幅，下挫 2.5%。美國公債持續走弱，10 年期公債殖利率連續第六個交易日攀升，升至 4.42%。財政部周三將標售 390 億美元的 10 年期公債，周四 (10 日) 則將發行 220 億美元的 30 年期長債；本周二的 3 年期債券標售反應平淡。

歐洲股市方面，EssilorLuxottica 大漲逾 7%，因 Meta Platforms 收購這家全球最大眼鏡製造商的少數股權。銀行類股表現最佳，法國興業銀行 (Societe Generale) 股價觸及 2017 年以來高點。

市場也聚焦聯準會 (Fed)6 月會議紀要，尋找是否接近啟動降息的線索。川普日前批評 Fed 主席鮑爾「像個嬰兒一樣抱怨不存在的通膨」，再度加劇其與 Fed 之間的政策角力。

利率期貨顯示，市場幾乎完全押注今年將有兩次降息，並預估 9 月啟動的機率約為 65%。

截至台北時間周三（9 日）21 時許：

焦點個股：

默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 3.49%，至每股 84.21 美元

美國製藥大廠默沙東 (默克 / Merck) 周三宣布，將以約 100 億美元收購英國肺病療法公司 Verona Pharma Plc，藉此強化旗下呼吸道治療業務，並為當家抗癌藥 Keytruda 於 2028 年專利到期後的營收挑戰預作準備。

安謀 (ARM-US) 早盤股價上漲 2.73%，至每股 151.82 美元

晶片架構設計公司安謀 (Arm) 表示，自 2021 年以來，使用安謀架構晶片的資料中心客戶數量已成長 14 倍，達到 7 萬家。這一成績凸顯在執行長哈斯 (Rene Haas) 領導下，該公司正加速拓展個人電腦 (PC) 與資料中心市場的布局。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 1.08%，至每股 501.98 美元

華爾街投行 Oppenheimer 周三上調微軟股票評等，由「中立」(Perform)升至「優於大盤」(Outperform)，並指出市場目前股價尚未完全反映人工智慧 (AI) 業務帶來的成長潛力，尤其是雲端平台 Azure 在 2026 會計年度成長可望重啟，將成為支撐估值上修的另一動能。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月批發庫存月增率終值預期 - 0.3%，前值 - 0.3%

華爾街分析：

美國銀行策略師團隊大幅上調了對美股的前景預測，將標普 500 指數年終目標位從 5,600 點上調至 6,300 點，較目前有 1.2% 的上行空間；該行指出，儘管面臨川普混亂貿易政策的衝擊，美國企業仍能維持盈利指引水準。