鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 21:10

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《彭博》周三 (9 日) 報導，隨著美國總統川普表態將在 2026 年任命「支持降息的人」接替聯準會 (Fed) 主席鮑爾，市場已開始押注新任主席上任後將加快放寬貨幣政策。但觀察人士警告，無論誰接任，降息並不會如預期般輕而易舉。

川普換掉鮑爾Fed就能降息？專家提醒難度不小(圖：REUTERS/TPG)

根據期貨市場動態，有部分投資人正押注 Fed 在鮑爾任期結束後立即降息，鎖定與聯邦基金利率高度連動的擔保隔夜融資利率 (SOFR) 期貨，拋售 2026 年 5 月前到期的合約，並買進 6 月以後的合約，反映市場押注川普提名的新任主席將啟動寬鬆路徑。

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降息不是「總統說了算」

儘管川普意圖明確，專家提醒，Fed 主席無法單方面決定政策。紐約大學經濟學教授葛特勒 (Mark Gertler) 指出，Fed 運作講求共識，決策權仍須仰賴聯邦公開市場委員會 (FOMC) 多數支持。FOMC 共有 19 名與會官員，其中 12 人具備投票權，「主席不是獨裁者，他得說服同僚。」

德意志銀行資深美國經濟學家萊恩 (Brett Ryan) 也表示：「最終還是委員會的決定，不管誰是下一任主席，都得建立共識才能推動政策轉向。」

摩根大通首席美國經濟學家費羅里 (Michael Feroli) 也警告，若市場預期 Fed 獨立性將因換人而動搖，可能誤判 Fed 內部決策的實際程序與難度。

傳多名「鷹轉鴿」人選入列

據彭博先前報導，潛在接替鮑爾的候選人包括：前聯準會理事華許 (Kevin Warsh)、財政部長貝森特 (Scott Bessent)、白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett)，以及現任理事華勒 (Christopher Waller)。上述人選皆曾表態支持較寬鬆的貨幣立場。

哈塞特 6 月底曾公開呼籲儘速降息，華許則在本周受訪時直言美國應下調借貸成本；貝森特更指出，以 Fed 過去的模型來看，現在早該降息。

此外，川普 2018 年任命的理事鮑曼 (Michelle Bowman) 近期也釋出可能支持本月降息的訊號。華勒同樣是川普任命官員之一，立場較鴿。

作為現任總統，川普將有機會在 2026 年 5 月鮑爾任期屆滿前，提名新主席進入 Fed 理事會。2025 年 1 月，現任理事庫格勒 (Adriana Kugler) 任期屆滿，屆時可成為安插新主席的契機。

真能如期降息？須看數據說話

雖然主席人選對利率方向有影響，但終究仍取決於經濟數據與通膨走勢。目前 Fed 利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間，政策走向尚存分歧。10 位官員預期年底前將有兩到三次降息，2 位官員認為只需一次，另有 7 人預估不降息。

展望 2026 年，利率預估分布範圍相當寬鬆，聯邦基金利率上限可能落在 2.75% 至 4.25% 之間。這些預估具匿名性，無法明確對應特定決策官員。

分析人士指出，除非經濟數據明確支持，否則即便由主張降息的主席上任，也難以迅速扭轉整體利率方向。即使鮑爾如慣例於卸任時辭去理事職務，川普仍需至少再任命一人，才能在委員會中推動政策改變。