鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 20:40

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綜合外媒報導，英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 周三 (9 日) 警告，避險基金在英國公債市場角色日益吃重，加上高槓桿操作與交易資訊不透明，恐加劇金融市場的波動與風險。英格蘭銀行並表示，將在未來檢討量化緊縮 (QT / 縮表) 政策的同時，審慎評估長天期殖利率走升的影響。

英國央行急了！避險基金借錢玩槓桿恐引爆債市(圖：REUTERS/TPG)

根據英格蘭銀行發布半年一次的《金融穩定報告》，目前避險基金透過英國公債回購協議 (Gilt Repo) 槓桿操作的規模已達創紀錄的 770 億英鎊(約 1,050 億美元)，其中 90% 來自少數幾家大型機構。央行憂心，若這些基金同步去槓桿化，恐引發拋售潮與連鎖效應。

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避險基金槓桿交易風險升高

英國央行指出，避險基金正大量採用所謂的「基差交易」(Basis Trade) 策略，透過買進現貨公債並賣出期貨合約，賺取價格差。這類交易本身存在槓桿高、流動性脆弱的問題，一旦價格變動劇烈，可能觸發強迫平倉與市場連鎖反應。

報告提到，由於部分避險基金註冊地位於海外，央行對其實際部位缺乏監督能見度，「資訊不透明」將妨礙風險管理與及時監控。此外，自今年 4 月以來，受到美國總統川普宣布新關稅政策影響，市場波動劇烈，也讓避險基金與資產管理公司面臨保證金追繳壓力。

英格蘭銀行指出，今年稍晚將發布一份有關回購市場改革的討論文件，初步建議包括：提高回購交易的集中清算比例、對非清算交易設定最低保證金比例等，以抑制過度槓桿風險。

回顧暴跌：川普關稅與英國政局引發市場震盪

英格蘭銀行的最新警示，緊接在上周英國公債市場遭遇重挫之後。當時有傳言稱新任首相施凱爾 (Keir Starmer) 可能撤換主張財政紀律的財相，引發市場擔憂，導致 30 年期公債殖利率飆升近 20 個基點，創川普 4 月宣布關稅以來的最大單日漲幅。

央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 在記者會上坦言：「我們正處於市場高度波動的時期，市場中的槓桿確實增加了。」他表示，監管機構必須對國內與全球金融系統中的槓桿部位有更深入的了解。

英格蘭銀行也提到，近期越來越多外國投資人針對美元資產進行貨幣避險操作，選擇賣出美元、買回本國貨幣，以防美元進一步走弱。這類避險行為可能進一步加大資金市場的壓力。

量化緊縮進程將納入長債殖利率考量

除了針對避險基金的市場風險，英國央行也將重新評估其量化緊縮政策對債市造成的潛在壓力。貝里表示，當局將審慎檢視全球長天期殖利率走升趨勢，作為決定下一階段公債資產出售規模的重要依據。

與多數央行不同，英格蘭銀行除了讓債券到期自然退出資產負債表，也主動出售政府債券。根據去年 9 月的計畫，英格蘭銀行原訂於 2024 年 10 月前減少 1,000 億英鎊的公債部位，其中第一季實際出售 28 億英鎊，另有 292 億英鎊透過到期方式退場。

不過，若繼續維持同樣目標，代表未來 12 個月仍需進一步加碼拋售，恰逢英國政府籌資壓力上升，恐導致整體借貸成本被迫維持在高檔。