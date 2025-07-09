Keytruda專利將到期！默沙東砸百億美元收購Verona 轉攻肺病市場
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒報導，美國製藥大廠默沙東 (默克 / Merck) 周三 (9 日) 宣布，將以約 100 億美元收購英國肺病療法公司 Verona Pharma Plc，藉此強化旗下呼吸道治療業務，並為當家抗癌藥 Keytruda 於 2028 年專利到期後的營收挑戰預作準備。
根據交易條件，默沙東將以每股 107 美元收購 Verona 在美國掛牌的美國存託憑證 (ADR)，溢價約 23%；雙方董事會皆已通過本次收購案，交易預計於今年第四季完成。消息公布後，默沙東(MRK-US) 周三美股盤前股價小漲 0.31%，每股暫報 81.62 美元；Verona Pharma PLC(VRNA-US)盤前大漲 20.68%，每股暫報 104.82 美元。
這筆交易是默沙東近數十年來規模第三大的併購案，僅次於 2023 年以 108 億美元收購 Prometheus Biosciences。面對 Keytruda 專利崖的逼近，默沙東積極尋找新成長引擎以分散營收來源。Keytruda 去年銷售額高達 295 億美元，占默沙東總營收近一半，為目前全球最暢銷的處方藥，若專利權失效，預估未來五年恐流失 180 億美元的收入。
Verona 旗下主打產品 Ohtuvayre 是一款用於治療慢性阻塞性肺病 (COPD) 的吸入式非類固醇藥物，去年獲美國核准上市，是近 20 年來首個創新吸入式 COPD 療法。分析師普遍看好該藥成為默沙東下一個重磅產品，預估高峰年銷售額介於 10 億至 40 億美元之間，Jefferies 更讚譽其為「史上最成功的 COPD 藥物上市之一」。
COPD 俗稱「老菸槍肺」，為一種危及生命的慢性呼吸道發炎疾病，在美國影響約 1,600 萬人。該市場過去多年缺乏創新藥物，但隨著賽諾菲 (Sanofi)(SNY-US) 與葛蘭素史克 (GSK)(GSK-US) 等競爭對手也投入開發，已逐漸成為業界兵家必爭之地。
本次併購案也將壯大默沙東在肺病治療的布局，補強現有產品線，如新獲批用於預防新生兒呼吸道融合病毒 (RSV) 的抗體藥物 Winrevair 與 Enflonsia。Verona 也正測試 Ohtuvayre 用於其他呼吸道疾病的潛力，包括氣喘與囊性纖維化等。
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