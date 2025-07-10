川普的《大而美法案》讓習近平更開心？巴隆：美國拱手讓出未來給中國

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-10 00:30

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美國總統川普 7 月 4 日簽署的《大而美法案》雖然讓支持者滿意，但分析師警告，此舉可能讓中國國家主席習近平更開心。該法案將增加 4.1 兆美元債務，同時取消潔淨能源補貼，等於讓美國退出再生能源競賽，為中國稱霸相關產業鋪路。

《大而美法案》取消潔淨能源補貼、增加巨額債務，可能讓中國在全球競爭中獲得意外優勢。(圖:Shutterstock)

《巴隆周刊》分析，如果習近平的共產黨要設計一份削弱美國未來十年潛力的藍圖，恐怕很難比川普 7 月 4 日簽署的《大而美法案》做得更好。

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上述法案，主要是為了安撫川普的基本盤，內容延長了他在第一任內推動的減稅措施，並暫時免除小費和加班費稅收等競選承諾。法案也削減社會福利計畫，符合保守派長期立場。

史上最昂貴法案埋下債務隱憂

然而，共和黨可能在無意間將國家的大部分未來拱手讓給中國。

負責任聯邦預算委員會（CRFB）指出，這項法案將在 2034 年前讓國債增加 4.1 兆美元。如果其中許多臨時條款轉為永久措施，債務規模更將飆升至 5.5 兆美元。

如此龐大的支出將讓美國財政部不得不仰賴中國等亞洲國家買單，這些地區正是美國公債的最大買家。北京目前持有 7570 億美元美債，一旦進一步增持，習近平對川普經濟的影響力將更加強大。

美國退出潔淨能源競賽

中國的好運氣簡直令人難以置信。中國企圖稱霸再生能源、電動車和永續基礎設施的野心，如今竟美國得到政治助力：《大而美法案》力挺煤炭、終結潔淨能源稅收抵免，等於讓美國主動退出太陽能、風能和地熱能的競爭。

亞洲專家 Jeff Kingston 直言，美國因此放棄了「主要成長市場」並「擁抱失敗者的能源」。他說：「北京將為此開香檳慶祝。」

多重政策風險威脅美國經濟

與此同時，川普正削減政府人力並提高關稅，可能讓全球最大經濟體陷入萎縮。儘管勞動市場仍穩定，但下個月即將實施的高進口稅對就業前景構成明顯威脅。川普的法案也標誌著數十年來對社會安全網的最大削減，數百萬人將失去醫療保健。

減稅的財政後果可能重創美元。布魯金斯學會經濟學家 Robin Brooks 指出，美元和美國殖利率最近的「反直覺價格走勢」值得關注。

美元今年兌其他 G-10 貨幣下跌，Brooks 認為這「特別令人擔憂」，因為跌勢與美國利率上升同時發生，類似 2022 年英國首相特拉斯引發債務危機的情況。

政策走向引發「中國化」疑慮

正當共和黨可能將美國推入債務危機時，川普正讓聯準會「中國化」。他對解雇聯準會主席鮑爾的曖昧態度持續令全球市場不安。

若模仿真是最高形式的奉承，習近平核心圈子肯定會為川普自 1 月 20 日以來的中國式政策轉向感到臉紅。

川普也試圖讓敢於報導事實的新聞機構噤聲，這正是政治局的作風。他威脅起訴《紐約時報》和 CNN，讓 ABC 和 CBS 透過和解屈服。川普可能讓美國走向媒體全面封殺批評聲音的危險道路。

習近平花了數十年讓中國挑戰美國主導地位。隨著《大而美法案》通過和川普的「中國化」政策，共和黨正讓北京更容易達成目標。