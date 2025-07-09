鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 19:40

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《路透》周三 (9 日) 報導，晶片架構設計公司安謀 (Arm)(ARM-US) 表示，自 2021 年以來，使用安謀架構晶片的資料中心客戶數量已成長 14 倍，達到 7 萬家。這一成績凸顯在執行長哈斯 (Rene Haas) 領導下，該公司正加速拓展個人電腦 (PC) 與資料中心市場的布局。

安謀晶片攻進資料中心 客戶數4年成長14倍(圖：REUTERS/TPG)

隨著生成式人工智慧 (generative AI) 帶動整體算力需求升溫，安謀也搭上 AI 熱潮，推動其資料中心晶片架構的採用。該公司表示，採用安謀晶片的新創公司數量自 2021 年以來激增 12 倍，成為其近年資料中心成長的關鍵動力之一。

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不過，整體半導體市場仍面臨挑戰。雖然 AI 資料中心相關晶片需求大增，但 PC 與手機等其他晶片應用仍呈現疲弱。安謀在 5 月財報發布時就曾指出，受貿易不確定性影響，公司不會提供年度財務展望。

這些科技巨擘近年陸續開發自家設計的安謀架構晶片，用於內部龐大的基礎設施中。像是亞馬遜旗下的 AWS 雲端平台，自 2018 年起便推出多代自製資料中心處理器，包括針對 AI 應用的版本，並已導入數百萬顆安謀晶片。

使用者可透過雲端平台租用安謀架構晶片，進一步降低採用門檻。這些布局也讓安謀逐步侵蝕原本由英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 所主導的 x86 架構市場份額。

除了企業客戶成長，開發者生態系亦是推動晶片架構普及的關鍵。安謀表示，自 2021 年以來，執行其技術的應用程式數量已倍增至 900 萬款，全球開發者社群也成長 1.5 倍，來到 2200 萬人。