安謀晶片攻進資料中心 客戶數4年成長14倍
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周三 (9 日) 報導，晶片架構設計公司安謀 (Arm)(ARM-US) 表示，自 2021 年以來，使用安謀架構晶片的資料中心客戶數量已成長 14 倍，達到 7 萬家。這一成績凸顯在執行長哈斯 (Rene Haas) 領導下，該公司正加速拓展個人電腦 (PC) 與資料中心市場的布局。
隨著生成式人工智慧 (generative AI) 帶動整體算力需求升溫，安謀也搭上 AI 熱潮，推動其資料中心晶片架構的採用。該公司表示，採用安謀晶片的新創公司數量自 2021 年以來激增 12 倍，成為其近年資料中心成長的關鍵動力之一。
不過，整體半導體市場仍面臨挑戰。雖然 AI 資料中心相關晶片需求大增，但 PC 與手機等其他晶片應用仍呈現疲弱。安謀在 5 月財報發布時就曾指出，受貿易不確定性影響，公司不會提供年度財務展望。
安謀架構晶片以高效能、低耗能著稱，幾乎所有智慧型手機皆採用該架構。這項優勢也正逐步應用於耗電量龐大的資料中心處理器。儘管資料中心市場起初對安謀來說並不容易切入，但近年在亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 與微軟 (MSFT-US) 等雲端巨擘支持下，情勢已有所改觀。
這些科技巨擘近年陸續開發自家設計的安謀架構晶片，用於內部龐大的基礎設施中。像是亞馬遜旗下的 AWS 雲端平台，自 2018 年起便推出多代自製資料中心處理器，包括針對 AI 應用的版本，並已導入數百萬顆安謀晶片。
使用者可透過雲端平台租用安謀架構晶片，進一步降低採用門檻。這些布局也讓安謀逐步侵蝕原本由英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 所主導的 x86 架構市場份額。
除了企業客戶成長，開發者生態系亦是推動晶片架構普及的關鍵。安謀表示，自 2021 年以來，執行其技術的應用程式數量已倍增至 900 萬款，全球開發者社群也成長 1.5 倍，來到 2200 萬人。
作為軟銀 (SoftBank) 旗下子公司，安謀正持續將其技術版圖由行動裝置擴展至雲端與 AI 基礎設施，期望在 AI 世代中占有一席之地。
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