鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 23:00

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馬斯克搞政黨弄崩特斯拉股價！「女股神」照挺：他沒分心(圖：REUTERS/TPG)

Wood 接受《彭博》專訪時表示：「他一旦下定決心要做什麼，通常都會完成。我認為他現在比過去更不分心，特別是當他不再把時間花在白宮上。」

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對馬斯克信心不減 重申看好特斯拉與自駕計程車未來

伍德對特斯拉的信心來自多年投資經驗。自 2014 年以來，特斯拉一直是方舟旗下多檔 ETF 的核心持股之一。今年 3 月，Wood 預測特斯拉股價五年內將上看 2,600 美元，是目前價格的近九倍，關鍵推動力來自未來的自駕計程車 (Robotaxi)，她認為該業務最終將占特斯拉估值九成。

她也補充，自己與方舟團隊「自購入特斯拉以來就一路與馬斯克的爭議同行」，但仍選擇信任董事會的決策判斷，並表態「不涉入政治」。

然而，特斯拉股價年初至今已重挫逾 27%，過去九個交易日中下跌八日，銷量在歐洲與中國等主要市場皆出現大幅下滑。馬斯克近日宣布組建「美國黨」，主打挑戰共和與民主兩黨，未來一年將聚焦國會席次選舉，並暗示不排除支持總統候選人，再次讓其政治角色成為輿論焦點。

質疑蘋果 AI 進展 留意 Meta 開放策略成敗

除特斯拉外，伍德也針對蘋果 (AAPL-US) 與 Meta(META-US)的人工智慧 (AI) 布局提出評論。她表示，蘋果近期失去 AI 模型負責高層人才，讓人質疑其在生成式 AI 競賽中的地位。「如果說終極的行動裝置是自駕車，蘋果本應領先，但現在看來處境變得艱難。」

相比之下，伍德認為 Meta 在開放原始碼的策略上令人欽佩，但她也對該公司是否會重演「元宇宙押錯寶」的歷史持保留態度。「我們正在觀察祖克柏這波 AI 轉向，是否會像當年全押元宇宙那樣失誤。」