鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-08 21:43

‌



美股主要指數周二 (8 日) 開盤漲跌互現，債市則延續全球長天期公債拋售趨勢，美元同步走強。投資人對貿易衝突升溫感到不安之際，美國總統川普日前宣布，將部分貿易夥伴的關稅上調期限延後至 8 月 1 日，並表示該時程「不是百分之百確定」，讓股市跌勢暫歇。市場解讀此舉為川普對談判仍持開放態度的訊號，激勵投資情緒回穩。

〈美股早盤〉川普關稅態度軟中帶硬、投資人觀望 主要指數漲跌互見(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 1.2%。

‌



美國股市期貨周二維持穩定，市場對白宮最新關稅舉措的緊張情緒趨緩，轉而聚焦於貿易談判仍有轉圜空間的可能性。不過，美國公債也捲入一波全球長天期債券的拋售潮，殖利率走升。

美國 10 年期公債殖利率上升 4 個基點至 4.42%，30 年期殖利率則逼近 5%。本周日本債市成為全球財政政策觀察重點，隨著上議院選舉將至，市場對潛在財政支出承諾感到不安。

對股市而言，周二的平穩反映出投資人對川普政府貿易談判策略的熟悉感。這次關稅行動中，川普表示仍願意協商，並將原訂對貿易夥伴課徵 25% 以上關稅的期限延後至 8 月 1 日之後。

瑞士銀行 J. Safra Sarasin 股票策略師 Wolf von Rotberg 指出：「股市聚焦在正面消息。歐洲正努力與美方敲定一項架構協議，而原訂 7 月 9 日的期限也再延一個月。市場已經學會聚焦於實際行動，而不是政治言語。」

目前歐盟方面的談判受到關注，該區希望本周內敲定一項初步協議，將 10% 的基本關稅水準延續至 8 月 1 日以後，為未來長期協議預留空間。Politico 報導指出，美方提出的協議可能包括為敏感產業設立豁免，這也激勵歐元升值，當日一度上漲 0.5%，今年以來持續走強。

不過分析人士也提醒，若談判未能達成協議、導致高關稅成為常態，仍將對市場構成壓力。Capital.com 資深市場分析師 Daniela Sabin Hathorn 表示：「這樣的風險將會被市場反映定價，對美國經濟成長前景不利，美元可能因此承壓。」

Tikehau Capital 資本市場策略主管 Raphael Thuin 警告：「押注 TACO 交易 (即科技、AI、消費與軍工) 策略的投資人可能會逐漸失望。若關稅成為川普政府以外長期用來填補赤字的財政工具，其影響恐將持續更久。」

截至台北時間周二（8 日）21 時許：

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 0.09%，至每股 292.74 美元

IBM 周二發表全新一代資料中心晶片與伺服器產品「Power11」，主打比競爭對手更節能、並簡化企業導入 AI 的流程。這是 IBM 自 2020 年以來首次對其 Power 系列進行重大升級。此外，Power11 具備即時資安防護能力，IBM 表示系統可在不到一分鐘內偵測並回應勒索軟體攻擊，有助於企業在面對資安威脅時迅速反應。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 2.17%，至每股 237.31 美元

有消息稱，字節跳動已同意將旗下短片平台 TikTok 的美國業務，出售給由甲骨文帶領的美國財團，自身保留少數股權。字節跳動否認此事，並表示該消息不實，並未達成任何協議。

Wolfspeed(WOLF-US) 早盤股價上漲 32.90%，至每股 3.07 美元

昔日碳化矽巨擘 Wolfspeed 周一再度大漲 95%，月內股價漲近 5 倍；消息面上，Wolfspeed 此前宣布，已根據美國破產法第 11 章自願申請破產保護，以進行債務重組，預計今年第三季末完成重組。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀報告顯示，美股從 2022 年 10 月 12 日開始的多頭市場已經持續了 33 個月，經過對當前牛市的持續時間和增長軌蹟的觀察，再將其與 1987 年開始的 12 年長牛市進行對比，該報告認為，或許當前美股的牛市尚未達到頂峰。