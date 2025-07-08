鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 20:00

‌



根據供應鏈技術公司 Descartes Systems Group 周二 (8 日) 公布的資料，美國 6 月自中國的海運貨櫃進口量年減 28.3%，延續 5 月以來的急劇下滑趨勢，顯示關稅上調持續衝擊中美貿易。

關稅壓力燒到港口！美6月自中國海運進口年減近三成(圖：REUTERS/TPG)

數據顯示，美國 6 月整體海運貨櫃進口量為 220 萬個 20 呎標準貨櫃 (TEUs)，較 2024 年同期減少 3.5%；其中來自中國的進口為 63.93 萬 TEUs，占比降至 28.8%，遠低於 2024 年 7 月的高峰 40%。

‌



Descartes 分析指出，這波進口減幅主要受到關稅調漲的影響，導致家具、玩具、紡織品與鞋類等中國商品的進口明顯萎縮。此前為避開新一波關稅，進口商在年初至春季期間加快備貨，拉高了比較基期。

隨著中美貿易緊張升溫，許多美國零售商與進口商加快供應鏈多元化腳步，轉向越南、印尼與泰國等東南亞國家採購，導致相關地區進口量顯著攀升。

儘管 5 月美國整體海運進口曾年減 7.2%，但 Descartes 產業策略總監 Jackson Wood 表示，目前整體進口情勢已略顯穩定。以 2025 年前六個月來看，總進口量仍較去年同期成長 3.8%，但成長動能明顯趨緩。

不過，關稅政策前景仍充滿不確定性。原先美中之間的關稅休戰安排將於 8 月 10 日到期，川普總統本週稍早簽署行政命令，將針對多國商品的關稅寬限期由 7 月 9 日延至 8 月 1 日，進一步拉長政策模糊期。