鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 01:10

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根據《彭博》周二 (8 日) 報導，美國晶片製造大廠英特爾 (INTC-US) 宣布將在美國俄勒岡州 (Oregon) 裁員超過 500 人，作為更大規模裁員計畫的一環，該計畫最終可能波及高達全公司 20% 的員工。

英特爾擬大砍20%人力！美俄勒岡州首波裁529人(圖：REUTERS/TPG)

根據英特爾提交的監管文件，此輪裁員將影響位於阿羅哈 (Aloha) 與希爾斯市 (Hillsboro) 的設施，預計自 7 月 15 日起生效，總計有約 529 名員工將遭到永久資遣。

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自新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan)4 月上任以來，英特爾啟動一項全面改革計畫，目標是削減營運開支、精簡組織結構，以扭轉這家矽谷老牌科技公司的多年頹勢。雖然官方尚未公布裁員總數，但知情人士透露，此次裁員可能涉及公司超過五分之一的員工。

英特爾在聲明中指出，此舉旨在打造「更精實、更迅速且更具效率的企業」。該公司表示：「透過簡化組織結構與賦能工程師，我們能更有效滿足客戶需求，並強化執行力。我們是在深思熟慮後做出這些決定，將以尊重與關懷的態度對待每一位員工。」

此次裁員重災區之一的希爾斯市，是波特蘭近郊的重要城市，也擁有英特爾最大規模的工廠與研發中心，英特爾同時也是當地最大雇主。