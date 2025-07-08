鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 20:30

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根據《華爾街日報》(WSJ)報導，美國總統川普宣布對日本商品課徵 25% 關稅，將於 8 月 1 日正式上路，日本政府表態不輕言妥協，並承諾持續與美方談判，力求捍衛國家利益。首相石破茂與多位內閣官員周二 (8 日) 接連發聲，強調不會接受不公平條件，並將爭取雙方皆能接受的貿易協議。

拒絕輕易讓步！日本盼與美國談出雙贏局面(圖：REUTERS/TPG)

石破茂表示：「日本政府不會做出輕率讓步。我們將堅守該守護的利益、提出該有的主張，全力投入談判。」他也指出，日方將善用談判延長至 8 月初的時間，持續與美國協商，爭取符合日本國益且有助雙方經貿關係的結果。

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汽車關稅成最大障礙 日本強調不可讓步

儘管美日雙方在過去談判中建立一定互信，但多項關鍵議題至今仍無法達成共識，特別是美國對日本汽車的課稅政策。

日本經濟大臣暨首席談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 透露，他與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 進行了 40 分鐘通話，雙方討論議題涵蓋擴大貿易、非關稅壁壘與經濟安全，但汽車關稅仍為棘手問題。

赤澤直言：「汽車產業是日本的核心產業，若無法就汽車稅率達成協議，就不可能簽署整體貿易協定。」汽車占日本對美出口約 30%，更關係到就業與產業命脈，日方堅持不容讓步。

根據川普於 Truth Social 公布的函文，美方強調 25% 關稅稅率仍低於彌補美日貿易逆差所需水準，並表示若日方或日本企業願調整貿易行為，美方未來可望下修稅率。此外，美方亦澄清「對等關稅」並不會與既有的產業特定關稅 (如汽車與鋼鋁) 重疊徵收。

日方警戒經濟衝擊 財長承諾將援助受影響產業

日本財務大臣加藤勝信 (Katsunobu Kato) 表示，將持續監測美國關稅對經濟的影響，並視情況提供財務援助，確保受衝擊企業的資金運作順暢。他也指出，日本在談判中不會購買不符合國內標準與利益的美國商品，反映日方堅持維護本國市場原則。

分析機構 BMI(Fitch Solutions 旗下單位) 指出，若談判最終未能換取汽車關稅明顯下降，日本恐不會簽署協議。這意味著談判將持續膠著，投資人與企業對未來稅負仍難以預測。