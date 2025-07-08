鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 23:50

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《路透》周二 (8 日) 報導，近期多項來自美國與全球的企業主管調查顯示，在評估經濟風險時，美國聯準會 (Fed) 仍面臨通膨與成長雙重拉扯，是否啟動降息仍難定奪。企業預期價格上漲與需求轉弱的矛盾情境，正凸顯決策難題，也加深總統川普對 Fed 不作為的批評。

關稅黑天鵝來襲！Fed降息卡關企業漲價與經濟衰退風險(圖：REUTERS/TPG)

業界喊漲價 聯準會仍擔憂通膨根深蒂固

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根據亞特蘭大與里奇蒙聯準銀行聯手杜克大學進行的財務長 (CFO) 調查，許多企業即便未直接受到關稅影響，也計劃在未來一年調漲產品價格，這與 Fed 內部對「一次性價格衝擊」與「持續性通膨」之間的爭論緊密相關。

亞特蘭大聯準銀行經濟學家麥爾 (Brent Meyer) 指出：「我們確實看到企業預期價格壓力不僅侷限於關稅相關領域。」亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也警告，企業可能需一年或更久才能適應即將實施的新一波關稅。

美國利率目前維持在 4.25% 至 4.5%，根據 Fed 最新內部預測，有 10 位決策官員傾向今年降息多次，另有 9 位則傾向延後至 2026 年之後才鬆綁政策。儘管市場普遍押注 9 月啟動降息，但決策分歧仍深。

企業信心走弱 預期成長放緩

商業資訊公司鄧白氏 (Dun & Bradstreet) 針對全球 1 萬家企業的調查顯示，自川普 4 月 2 日宣布關稅政策以來，企業信心明顯轉弱，許多業者著手重組供應鏈，並尋求降低對美國市場與生產的依賴。

調查還發現，儘管多國央行已降息，企業普遍認為借貸條件並未實質改善，也不願貿然投入資本支出，反而延遲付款、努力去槓桿，力求穩健經營。

鄧白氏首席經濟學家辛恩 (Arun Singh) 表示：「這波經濟不確定性並非短暫現象，企業目前正延遲支出與付款，並謹慎控制風險。」

關稅衝擊擴大 中型企業陷成本轉嫁兩難

根據摩根大通研究中心，年營收介於 1,000 萬至 10 億美元的中型企業，面臨的整體關稅負擔已超過 820 億美元。這類企業進口量大，但議價能力不及零售巨擘，如何在供應商、消費者與自身獲利間分攤成本，成為迫切難題。

Fed 的調查更顯示，部分企業甚至將明年預期價格漲幅加倍，但同時也預估營收放緩，這代表未來可能同時面臨通膨與成長疲軟，即俗稱「停滯性通膨」(Stagflation)。