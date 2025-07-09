三星獲利暴跌56% 四大因素重創競爭力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-09 00:20

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美國對中國 AI 晶片出口管制，加上來自 SK 海力士、美光 (MU-US) 等競爭對手壓力，重創南韓記憶體晶片巨頭三星獲利表現，該公司周二（8 日）預估第二季獲利將暴跌 56%，讓投資人擔憂該公司在晶片戰爭中的競爭力。

南韓晶片巨頭三星電子獲利重挫，反映該公司在AI晶片競賽中落後競爭對手。(圖:Shutterstock)

根據《商業內幕》周二報導，技術落後、客戶流失、地緣政治衝擊等多重因素重創三星競爭力。

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三星則將獲利不佳歸因於美國對中國先進 AI 晶片的出口管制，公司將於 7 月 31 日公布完整第二季財報。

敗因一：HBM 技術競爭力落後

滙豐銀行 (HSBC-US) 分析師 1 月在報告中指出，三星是去年表現最差的 IT 股之一。分析師表示，該公司用於高效能運算的高頻寬記憶體 (HBM) 晶片難以追上競爭對手。

三星向輝達 (NVDA-US) 供應 HBM 晶片出現延遲，這類晶片對 AI 應用至關重要。三星的南韓競爭對手 SK 海力士和美光 (MU-US) 現在向輝達銷售更多 HBM 晶片。

敗因二：晶圓代工客戶流失

敗因三：中國競爭對手崛起

中國競爭對手如長鑫存儲科技和華為正加速生產 HBM 晶片，侵蝕三星的市場份額。

敗因四：美國關稅政策衝擊

美國對南韓的關稅也帶來挑戰。三星執行副總裁 Jaejune Kim 在 4 月財報電話會議上表示：「隨著關稅政策變化等總體不確定性持續擴大，需求波動預期將相當劇烈。」

周一，川普總統發布信函表示，南韓商品將從 8 月 1 日起面臨 25% 關稅，與川普 4 月 1 日宣布的水準一致。

南韓原本希望在 8 月 1 日消息傳出前獲得延期。在川普發布信函前，南韓總統李在明表示談判「非常困難」。據《金融時報》報導，李在明 7 月 3 日告訴記者：「雙方對於各自想要什麼並不十分清楚。」