鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 21:50

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高盛 (Goldman Sachs) 策略團隊日前發布報告，為 5 月以來第二度上調美股預測目標，認為聯準會 (Fed) 將提早降息，加上美國大型企業表現穩健，將為股市帶來支撐。

高盛年內四度上調標普500指數預測 看好降息與大型股支撐(圖：REUTERS/TPG)

由首席策略師柯斯汀 (David Kostin) 領導的團隊，將標普 500 指數的 12 個月目標從 6,500 點上調至 6,900 點，年底目標則從 6,100 點上調至 6,600 點，意味從目前水準至年底仍有近 6% 的上行空間。

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高盛指出，第一季企業財報優於預期，使其對市場前景更加樂觀。同時，隨著美國公債殖利率走低與政策不確定性趨緩，利率敏感型資產與大型科技股仍有續漲空間。

這是高盛今年第 4 度調整標普 500 指數目標，凸顯美國總統川普執政下，美國經濟與政策環境的不確定性，使得市場預測面臨挑戰。今年稍早，柯斯汀曾預警衰退風險升高與關稅政策造成企業壓力，當時一度將指數下修至 5,700 點。

儘管中美貿易戰仍對企業財測帶來干擾，但高盛認為企業將逐步調整成本結構與定價策略，來因應關稅壓力。柯斯汀表示：「企業對關稅的消化將是漸進的，大型企業因先前備貨水位較高，對成本上升的緩衝力也較強。」