高盛年內四度上調標普500指數預測 看好降息與大型股支撐
鉅亨網編譯段智恆
高盛 (Goldman Sachs) 策略團隊日前發布報告，為 5 月以來第二度上調美股預測目標，認為聯準會 (Fed) 將提早降息，加上美國大型企業表現穩健，將為股市帶來支撐。
由首席策略師柯斯汀 (David Kostin) 領導的團隊，將標普 500 指數的 12 個月目標從 6,500 點上調至 6,900 點，年底目標則從 6,100 點上調至 6,600 點，意味從目前水準至年底仍有近 6% 的上行空間。
高盛指出，第一季企業財報優於預期，使其對市場前景更加樂觀。同時，隨著美國公債殖利率走低與政策不確定性趨緩，利率敏感型資產與大型科技股仍有續漲空間。
這是高盛今年第 4 度調整標普 500 指數目標，凸顯美國總統川普執政下，美國經濟與政策環境的不確定性，使得市場預測面臨挑戰。今年稍早，柯斯汀曾預警衰退風險升高與關稅政策造成企業壓力，當時一度將指數下修至 5,700 點。
儘管中美貿易戰仍對企業財測帶來干擾，但高盛認為企業將逐步調整成本結構與定價策略，來因應關稅壓力。柯斯汀表示：「企業對關稅的消化將是漸進的，大型企業因先前備貨水位較高，對成本上升的緩衝力也較強。」
高盛上調美股預期顯示其對軟著陸與政策轉向的信心逐漸增強。不過，今年多次調整目標也突顯投資銀行在快速變動的政經環境下所面臨的預測難題。投資人仍需關注後續就業、市場通膨與 Fed 對關稅影響的態度，以判斷本波升勢能否延續。
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