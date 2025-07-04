鉅亨網編輯林羿君 2025-07-04 09:18

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美國 6 月就業報告強於預期，促使債券交易員放棄對聯準會本月降息的押注，美國公債價格應聲下跌。

就業數據太強 債市交易員徹底放棄Fed本月升息押注。(圖:shuttestcok)

對聯準會政策預期最敏感的短期美國公債領跌。 2 年期公債殖利率上升近 10 個基點，10 年期公債殖利率飆升 6 個基點至 4.34%。美元對主要貨幣匯率走高。

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AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 表示，「聯準會將在夏季休市，就業數據是聯準會採取行動的關鍵，這份報告給了聯準會主席鮑爾採取觀望態度、暫不放鬆政策的空間。」

利率互換數據顯示，交易員認為聯準會在 7 月 29、30 日會議上降息的可能性幾乎為零，而報告公佈前這一機率約為 25%。 9 月降息的機率降至約 75%。

6 月美國非農業就業人數新增 14.7 萬，前兩個月數據經小幅上修，高於彭博調查中 10.6 萬的中位數預期。失業率從 4.2% 降至 4.1%。但 6 月私部門就業人數僅增加 7.4 萬，為去年 10 月以來最低，且成長主要集中在醫療保健領域。

這項數據表明，由於雇主受唐川普總統反覆無常的貿易政策影響，且在等待國會批准其代表性稅收法案，招聘速度有所放緩。

貝萊德投資組合經理人傑弗裡羅森伯格 (Jeffrey Rosenberg) 表示，私部門就業人數放緩表明，投資者在數據公佈後拋售債券可能反應過度。

羅森伯格在彭博電視台表示：「這是一個很好的例子，說明最初的反應不一定是最終的反應。私營部門就業崗位數據令人失望，甚至低於預期。這正是我們預期的就業市場放緩。」

彭博美元現貨指數一度上漲 0.5%，但在周五美國獨立日假期前回吐了大部分漲幅，屆時美國市場將休市。

Monex Inc. 外匯交易員海倫 · 吉文 (Helen Given) 認為，交易員顯然在尋找任何可能對美元有利的因素。但就業報告的細節薄弱，不足以讓市場真正長期地相信美國就業市場確實健康。

近幾週美國公債價格上漲，10 年期公債殖利率從 5 月的約 4.6% 回落，因為市場預期勞動市場疲軟將為政策制定者重啟貨幣寬鬆提供數據支撐。債券交易員一直在增持公債多頭部位，這使得市場容易出現短期獲利了結引發的波動。

先前，聯準會兩位理事表示，視數據情況可能支持降息，市場因此開始預期本月就可能降息。鮑爾本週發表演說時重申，聯準會正等待觀察川普關稅政策的影響，但未排除 7 月降息的可能性。

自去年 12 月上次降息以來，市場對聯準會今年降息的預期時高時低。但政策制定者的中位數預測——3 月和 6 月的預測並沒有改變——是到年底，利率區間將降至 3.75% 至 4%，這意味著將進行兩次 25 個基點的降息。

利率互換顯示，交易員預計今年的降息幅度約為 50 個基點，與聯準會的預測中位數一致。在就業報告公佈之前，他們已將降息預期推高至近 70 個基點。

就業報告是債券交易員最重視的經濟數據之一，它往往會引發巨大的波動。對聯準會政策最敏感的兩年期公債殖利率在過去一年中，在非農就業數據公佈當天平均波動 10 個基點，是消費者物價指數 (CPI) 公佈日波動幅度的兩倍。

在 9 月聯準會會議召開之前，債券市場將公佈 6 月、7 月和 8 月的消費者物價數據。 WisdomTree 固定收益策略主管凱文 ‧ 弗拉納根表示，這將有助於確定央行何時放鬆政策。