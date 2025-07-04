〈美股盤後〉美非農就業強勁7月難降息 美債受創 標普那指改寫新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-04 04:31

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投資人對 6 月非農就業報告反應熱烈，數據優於預期，顯示勞動市場仍具韌性，美股週四 (3 日) 勁揚，標普與那指雙雙再刷新高，道瓊也逼近前波高點。美元走強，美債受創，2 年期美債殖利率攀高 9.51 個基點。

美非農就業強勁7月難降息 美債受創 標普那指改寫新高 (圖：shutterstock)

標普週四收漲 0.83%，那指升 1.02%，本週第三度改寫新高紀錄。道瓊收紅 344.11 點，收報 44,828.53 點，距離歷史高點僅咫尺之遙。

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受美國獨立日假期影響，美股週四提前於美東時間下午 1 時收盤，週五 (4 日) 休市一日。三大指數皆以上漲作收，標普與那指本週分別上漲 1.7%、1.6%，道瓊則累計上漲 2.3%。

美國勞工部週四公布，6 月新增非農就業人數達 14.7 萬，遠高於市場預估的 10.6 萬人，且 5 月數據上修至 14.4 萬人。同時，失業率意外下降至 4.1%，低於市場預期的 4.3%。

強勁數據令投資人重新評估聯準會政策動向，根據 CME 的 FedWatch 數據顯示，7 月降息機率已降至接近於零。

政治方面，美國總統川普力推的「大而美法案」歷經激烈攻防後，終於在獨立日前夕通過國會最後一關。聯邦眾議院週四以 218 票贊成、214 票反對，險勝表決通過參議院版法案，正式送交川普簽署，預料將在 7 月 4 日國慶日簽署立法。

另外，川普對聯準會主席鮑爾的批評聲浪再起。他於週三在社群平台發文，直言鮑爾「應立即辭職」，並傳出川普可能提前宣布新任主席人選。市場關注此舉是否將加速貨幣政策的轉向。

同時，貿易局勢進展也成市場焦點。多國正搶在 7 月 9 日川普暫停加徵關稅的 90 天期限前與美國達成協議。美越達成新貿易協議，激勵市場信心，也增添投資人對其他貿易協議的期待。

在美中關係方面，美國近期解除對中國出口晶片設計軟體的限制，顯示雙邊貿易緊張情勢略有緩和。

美股週四 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 344.11 點，或 0.77%，收 44,828.53 點。

那斯達克指數上漲 207.97 點，或 1.02%，收 20,601.1 點。

S&P 500 指數上漲 51.93 點，或 0.83%，收 6,279.35 點。

費城半導體指數上漲 36.07 點，或 0.64%，收 5,647.12 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 239.28 點，或 1.61%，收 15,063.54 點。

標普板塊普遍收紅，資訊科技 (+1.29%) 與金融 (+1.08%) 領漲大盤。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的五大科技巨頭齊揚。Meta(META-US) 上漲 0.76%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 0.50%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.59%。

台股 ADR 表現多收紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.51%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.68%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.51%；聯電 ADR(UMC-US) 小跌 0.38%。

企業新聞

美國商務部在與中國的協議中放寬對晶片設計技術出口的限制，新思科技 (SNPS-US) 與 Cadence Design Systems(CDNS-US) 等晶片類股表現不俗，各漲 4.90% 和 5.10%。輝達 (NVDA-US) 升 1.33% 至每股 159.34 美元，市值逼近 4 兆美元。

CrowdStrike (CRWD-US) 大漲近 4%，Wedbush 將其目標價從 525 美元上調至 575 美元，主因是 AI 帶動資安需求提升。

《華爾街日報》報導，維權投資機構 Starboard Value 已持有 Tripadvisor(TRIP-US) 超過 9% 股份，激勵後者股價飆高 16.74% 至每股 17.50 美元。

經濟數據

美國 6 月非農新增就業報 14.7 萬人，預期 11.1 萬人，修正後前值 14.4 萬人

美國 6 月失業率報 4.1%，預期 4.3%，前值 4.2%

美國 6 月平均每週工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 3.7%，預期 3.9%，修正後前值 3.8%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 6 月勞動參與率報 62.3%，前值 62.4%

美國 6 月服務業 PMI 終值預期 53.1，前值 53.1

美國 6 月綜合 PMI 終值預期 52.8，前值 52.8

美國 6 月 ISM 非製造業指數預期 50.8，前值 49.9

華爾街分析

ClearBridge Investments 經濟與市場策略主管 Jeff Schulze 評論稱：「強勁的 6 月就業報告證實勞動市場依然穩健，徹底關上了 7 月降息的大門。薪資與物價之間出現通膨螺旋的風險在短期內不太可能，這為市場營造出某種近似『金髮女孩情境』(Goldilocks) 的格局。」

Argent 資本管理公司投資組合經理 Ellerbroek 表示：「這份非農就業報告最重要的意義就是，聯準會 7 月不可能降息，甚至今年是否會降息都還是未知數。」

儘管市場處於歷史高位，若川普在與各國談判中展現「強硬」立場，可能帶來下行風險，但 Ellerbroek 認為，市場整體仍傾向於樂觀看待。

他指出：「許多企業會感受到關稅衝擊，但市場應該有能力消化這些影響。」

白宮預計在月底前公布更多雙邊協議與延後課徵關稅的安排，但瑞銀分析師在致客戶的報告中指出，儘管川普政府正在談判，但仍將維持強硬關稅立場，並積極應對法律挑戰。截至目前，美國有效平均關稅稅率已飆升至 15%，是年初的六倍。