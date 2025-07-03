鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 02:00

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美越協議壓低關稅 Nike等服飾股聞訊上漲(圖：REUTERS/TPG)

Nike 股價上漲近 3.9%、Under Armour(UA-US) 漲近 1.3%、Levi Strauss(LEVI-US) 上揚近 1.4%、Gap(GAP-US) 與 Abercrombie & Fitch(ANF-US) 也小幅走高。越南目前是 Nike 最主要的製造基地，2024 會計年度約有 50% 的 Nike 品牌鞋款來自越南，而北美仍是其最大營收來源。

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川普在 Truth Social 發文指出，新協議還包含對來自第三國的轉口貿易 (trans-shipment) 商品課徵 40% 關稅的條款，同時越南將取消對美國出口商品的關稅，並允許更多美國商品進入當地市場。這項協議是在歷經數月談判後達成，距離川普先前設下的 7 月 9 日關稅生效期限僅剩一週。

川普政府自 4 月宣布對來自越南、柬埔寨與印尼等國的商品祭出對等關稅後，引發市場對全球供應鏈成本增加與商品售價攀升的疑慮。服飾製造商近年積極將產能自中國轉往東南亞，以降低潛在貿易摩擦風險。

Morningstar 分析師 David Swartz 表示：「投資人可能視這項協議為川普政府將取消其他威脅性關稅的訊號。」Wedbush 分析師 Matthew McCartney 也指出，儘管對轉口商品課徵 40% 重稅是一項關鍵變數，但供應商應會迅速調整供應鏈，以規避高關稅。

Nike 上周曾表示，若徵收 10% 至 20% 關稅，恐為公司帶來約 10 億美元額外成本，但預期將可透過定價與營運調整手段來逐步抵銷影響。此外，百思買 (Best Buy)(BBY-US) 股價亦小幅上揚，該公司在 5 月財測中已預先納入 10% 的關稅情境。