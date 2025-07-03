鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 01:00

‌



Xbox成微軟裁員重災區！多款遊戲專案同步喊卡(圖：REUTERS/TPG)

據熟悉內情人士透露，微軟在歐洲的幾個遊戲工作室包括《Candy Crush》開發商 King(位於斯德哥爾摩) 與《上古卷軸 Online》團隊 ZeniMax Online Studios，均已開始裁員。其中 King 預計將裁撤約 10% 員工，相當於約 200 人。消息人士表示，ZeniMax 和其他歐洲辦公室也在周三陸續接到裁員通知。

‌



此外，微軟已決定中止數款開發多年的遊戲專案，包括英國 Rare Studio 所開發的奇幻新作《Everwild》，以及 ZeniMax Online 原創的線上多人遊戲。這些取消計畫也導致相關工作室不得不進行進一步裁員。

本次裁員行動正值微軟宣布將在公司整體範圍內裁員約 9,000 人，是今年繼 5 月裁撤約 6,000 名員工後的第二波人力縮減。微軟表示，此舉旨在簡化管理層級、提高部門運作效率。遊戲部門執行長 Phil Spencer 向員工發出內部信表示，必須聚焦策略性成長領域，因此將終止部分開發項目與組織層級，以強化未來競爭力。

他強調，儘管做出艱難決定，公司在平台、硬體與遊戲產品線上的發展仍具信心。受影響的員工若轉應公司其他開缺職位，將獲優先考量。