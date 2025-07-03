Xbox成微軟裁員重災區！多款遊戲專案同步喊卡
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周三 (2 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 近期展開新一波大規模裁員，旗下遊戲部門 Xbox 傳出受創尤深，不僅多個子公司裁員，還取消了開發多年的遊戲專案。這波裁員是該公司為降低成本、精簡架構而展開的全球性重整行動之一。
據熟悉內情人士透露，微軟在歐洲的幾個遊戲工作室包括《Candy Crush》開發商 King(位於斯德哥爾摩) 與《上古卷軸 Online》團隊 ZeniMax Online Studios，均已開始裁員。其中 King 預計將裁撤約 10% 員工，相當於約 200 人。消息人士表示，ZeniMax 和其他歐洲辦公室也在周三陸續接到裁員通知。
此外，微軟已決定中止數款開發多年的遊戲專案，包括英國 Rare Studio 所開發的奇幻新作《Everwild》，以及 ZeniMax Online 原創的線上多人遊戲。這些取消計畫也導致相關工作室不得不進行進一步裁員。
本次裁員行動正值微軟宣布將在公司整體範圍內裁員約 9,000 人，是今年繼 5 月裁撤約 6,000 名員工後的第二波人力縮減。微軟表示，此舉旨在簡化管理層級、提高部門運作效率。遊戲部門執行長 Phil Spencer 向員工發出內部信表示，必須聚焦策略性成長領域，因此將終止部分開發項目與組織層級，以強化未來競爭力。
他強調，儘管做出艱難決定，公司在平台、硬體與遊戲產品線上的發展仍具信心。受影響的員工若轉應公司其他開缺職位，將獲優先考量。
Xbox 團隊早在 5 月首次裁員時便已開始擔憂未來處境，這也是 Xbox 在 18 個月內第四次遭遇大規模裁員。微軟自 2023 年完成對動視暴雪 (Activision Blizzard)690 億美元的併購交易後，遊戲部門便承受提高獲利壓力，如今裁員與專案重整，為重塑策略布局的明確訊號。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇