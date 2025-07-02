鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 23:10

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面對歐盟愈來愈嚴厲的反壟斷壓力，Alphabet(GOOGL-US) 旗下科技巨擘 Google 再度提出修改搜尋結果頁面的新方案，希望在下周與監管機構及競爭對手的關鍵會議前，避免遭遇新一輪鉅額罰款。

Google提新方案回應歐盟壟斷調查 力避鉅額罰款(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》取得的文件，Google 本周提出代號為「選項 B」(Option B) 的新方案，作為上周版本的替代版本。該公司已於 3 月遭歐盟指控違反《數位市場法》(DMA)，在搜尋結果中不公平優待自家服務，包括 Google Shopping、Google Hotels 及 Google Flights 等，削弱競爭對手的能見度。

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根據文件，Google 將在 7 月 7 至 8 日於布魯塞爾舉行的工作坊中，與歐盟執委會及多家競爭對手討論這項最新提案。

上周，Google 曾提出在搜尋頁頂端新增「垂直搜尋服務」(Vertical Search Service, VSS) 資訊區塊，讓專門搜尋引擎、飯店、航空公司、餐廳與交通服務等業者能在其中展示連結。而本周的「選項 B」則在原有的 VSS 區塊下方，再增設另一區塊，專門展示「供應商連結」，例如飯店、航空公司、交通與餐飲服務等。

根據文件，Google 將負責整理這些供應商的相關資訊，「提供供應商機會，同時避免這些區塊被界定為 Google 自家的垂直搜尋服務」。

Google 一名發言人則表示：「為了符合 DMA 規定，我們已經對產品做出數百項調整。我們確實努力爭取合規，但仍對 DMA 在現實世界中帶來的後果感到憂心，因為這導致歐洲用戶的線上體驗與產品品質下降。」