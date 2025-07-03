美國經濟亮紅燈 四大警訊暗示衰退風險升溫

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-03 04:30

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據《商業內幕》周三 (3 日) 報導，美國經濟正面臨多重不利因素，四大警訊包括就業市場走弱、消費支出萎縮等，都顯示今年下半年可能出現更嚴重的經濟放緩。美國自 2020 年疫情引發的短暫衰退後，至今尚未出現正式的經濟衰退。

聯準會主席鮑爾表示就業市場依然穩固，但數據顯示情況正在轉變。

負責認定經濟衰退的美國國家經濟研究局（NBER）強調，衰退是指「經濟活動出現重大且廣泛的下滑，並持續數月以上」。

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以下是美國經濟不如以往強勁的四大警訊：

企業就業人數意外下滑

人力資源服務公司 ADP 周三發布的新報告顯示，6 月私人就業人數意外減少 3.3 萬人，為 2023 年來首次下滑。而經濟學家原本預期增加 9.9 萬人，優於 5 月表現。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「儘管裁員仍屬罕見，但企業對招聘的遲疑，以及不願補齊離職人力，導致上月就業人數減少。」就業人數在金融業等白領服務業出現下滑，專業商業服務業以及教育醫療服務業是 6 月就業減少的主因。

美國勞工統計局 (BLS) 的月度就業報告將於周四公布，市場預計將顯示失業率上升和 6 月就業溫和成長。

聯準會主席鮑爾 6 月 18 日在聯準會宣布維持利率不變後表示，就業市場依然穩固。不過，就業市場疲軟可能促使聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在未來幾個月決定降息。

Northlight Asset Management 首席投資長 Chris Zaccarelli 表示：「聯準會之所以能在降息前保持耐心，原因之一是就業市場表現良好，如果情況改變，聯準會可能被迫提前行動。」

續領失業金人數攀升至多年高點

經濟學家 Guy Berger 周四在其 Substack 專欄寫道：「美國勞動市場持續緩慢惡化。」

續領失業救濟金的人數數據過去幾個月穩步攀升，截至 6 月 14 日當周達到近 200 萬人，創下 2021 年 11 月以來新高。這顯示民眾可能更難找到新工作。

5 月美國有 720 萬失業人口，其中 150 萬人失業至少 27 周。5 月每名失業者對應 1.1 個職缺，低於 2022 年大離職潮期間的 2 個職缺。

不過，初領失業金人數今年大致保持穩定，顯示許多勞工並未失業，裁員和解雇仍維持低檔。其他近期數據則顯示，求職者的議價能力再度下降。由於職缺減少，民眾跳槽的可能性降低，轉職者的薪資成長也不如幾年前。

首季經濟成長比預期更糟

美國經濟分析局 (BEA) 已發布今年第一季經濟成長率的三次估計值。周四的第三次 GDP 估計顯示，實質 GDP 年化下滑 0.5%，比預期的 0.2% 跌幅和 4 月 30 日公布的初估 0.3% 跌幅都要嚴重。

對 GDP 成長至關重要的消費支出在第一季降溫，僅成長 0.5%，遠低於 2024 年第四季的 4%。這是實質 GDP 下修的主因，由於消費者是過去幾年經濟成長的主要動力，此一變化令人憂心。

Bankrate 資深經濟分析師 Mark Hamrick 告訴《商業內幕》，美國經濟衰退的機率「略微上升，但遠非確定」。

5 月消費支出罕見下滑

根據 BEA 上周五 (28 日) 上午發布的報告，5 月實質支出較 4 月下滑 0.3%。其中，汽車及零件支出 5 月下滑 6.0%，是整體消費活動下降的主因。

密西根大學公共政策與經濟學教授 Justin Wolfers 在 X 平台寫道，雖然支出下滑幅度看似不大，但這是罕見現象，因為這僅在疫情和金融危機期間出現過。

富國銀行經濟學家 Tim Quinlan 和 Shannon Grein 寫道：「這可能還不算劇烈變化，但完全改變了消費者健康狀況的敘事，也解釋了消費者信心暴跌與消費者不受關稅或勞動市場疲軟影響之間令人困惑的差異。」