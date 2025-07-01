鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-01 23:00

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美國供應管理協會 (ISM) 周二 (7/1) 公布最新數據顯示，6 月製造業指數小幅升至 49.0，較前月回升 0.5 點，為今年 2 月以來高點，優於市場預期的 48.8，但仍低於 50 榮枯線，顯示製造業活動連續第四個月萎縮。儘管 6 月生產活動回升，但包括關稅與原物料漲價在內的成本壓力未見緩解，同月投入價格指數升至 2022 年 6 月以來高點，反映企業持續將成本轉嫁至客戶。

美6月ISM製造業指數連4個月萎縮 成本飆升再掀通膨疑慮(圖：REUTERS/TPG)

6 月生產活動在經歷連續三個月萎縮後終於重返擴張區間，反映部分工廠仍持續清理未完成訂單。不過，新訂單指數下滑至 46.4，創三個月最大降幅，顯示需求依然疲弱，且已連續五個月萎縮。未完成訂單指數下滑至 44.3，為一年來最大跌幅，創下連續第 33 個月萎縮的紀錄。

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此外，同日公布的標普全球 (S&P Global)6 月製造業採購經理人 (PMI) 指數終值報 52.9，優於市場預期與初值的 52.0。

ISM 與標普調查均顯示美國製造業小幅回升。(圖：ZeroHedge)

美國 6 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 46.4，前值 47.6

生產指數報 50.3，前值 45.4

僱傭指數報 45.0，前值 46.8

供應商交貨指數報 54.2，前值 56.1

存貨指數報 49.2，前值 46.7

客戶端存貨指數報 46.7，前值 44.5

價格指數報 69.7，前值 69.4

未完成訂單指數報 44.3，前值 47.1

出口訂單指數報 46.3，前值 40.1

原物料進口指數報 47.4，前值 39.9

圖：ISM

僱傭與成本壓力加劇 企業對前景審慎樂觀

ISM 調查顯示，受整體需求疲軟與不確定性影響，6 月製造業就業指數下降至 45.0，為三個月新低，亦是連續第五個月處於萎縮區間。ISM 指出，不少企業因對短中期需求前景感到不安，進一步加快裁員速度。

6 月製造業就業指數下降至 45.0，為三個月新低，亦是連續第五個月處於萎縮區間。(圖：ZeroHedge)

儘管生產回升，但包括關稅與原物料漲價在內的成本壓力未見緩解。投入價格指數升至 69.7，為 2022 年 6 月以來最高水準之一，反映企業持續將成本轉嫁至客戶。根據標普全球調查，生產成本與出廠價格漲幅雙雙創下近三年與兩年半來最大升幅。

報告指出，近期企業強化原料採購與庫存重建，反映業者試圖因應關稅不確定性，避免供應中斷或價格進一步上揚。不過，這類存貨帶動的短期成長可能難以持續，後續成長動能仍待觀察。

樂觀看待下半年 前景仍受關稅與貿易談判影響

全球標普經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，隨著出口與內需回溫，美國製造業在 6 月迎來產出回升，工廠增聘人手速度創 2022 年 9 月以來新高。不過，其中部分動能來自庫存堆積，隨著下半年進入調整期，成長可能放緩。

外部不確定性仍大。川普政府針對主要貿易夥伴加徵關稅，導致進口成本上升、供應鏈延遲，也讓企業規劃更趨保守。雖然供應商交貨指數略降至 54.2，進口與出口指數分別回升至 47.4 與 46.3，均顯示收縮趨緩，但整體數據仍反映出製造業面臨需求疲軟與通膨壓力夾擊的雙重挑戰。