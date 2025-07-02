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日本汽車恐成犧牲品？川普施壓東京陷「保農讓車」兩難

鉅亨網編譯段智恆


根據《彭博》周二 (7/1) 報導，在美國總統川普設下的關稅大限進入最後倒數之際，日本政府一貫低調、穩健的貿易談判策略正面臨嚴峻考驗。雖然東京方面努力保持對話頻繁與禮貌往來，並未採取中國式的強硬反制姿態，但至今尚未取得重大突破，恐淪為川普政府追求快速貿易成果的目標。

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日本汽車恐成犧牲品？川普施壓東京陷「保農讓車」兩難(圖：REUTERS/TPG)

川普火力全開 日本籲勿倉促讓步

川普日前在專訪中砲轟日本未進口美國汽車後，又在 Truth Social 上點名日本拒買美國稻米，指控東京是「被寵壞的國家」，威脅若無共識將「直接寄出一封告知關稅的信」。他說：「他們不買我們的米，卻面臨稻米短缺。我們會直接寄信通知他們稅率，過去多年我們一直是友好的貿易夥伴。」

對於川普的猛烈攻勢，日本官員依舊避免升高對立，僅表達審慎關切。日方首席談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 透露，他在近幾個月已七度赴美，但最近一次行程卻未能與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 會晤，與商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 僅進行兩次電話通話。他無奈表示：「我經常在沒有確認行程的情況下就從羽田機場起飛。」

儘管如此，赤澤仍強調雙方關係穩定、持續溝通有助於最終達成協議。他指出，目前仍有部分重點條款未取得共識，包含「對等關稅」與「特定產業關稅」兩大議題。他說：「如果這兩項沒有獲得妥善處理，我們就無法說已保護國家利益。」

汽車與農業成為焦點議題

日本目前希望說服美方，將原訂 7 月 9 日生效的 24% 汽車關稅降至約 10%，並尋求取消對特定日本車款課徵的 25% 高額稅率。日方同時也端出多項合作誘因，包括擴大美國晶片與液化天然氣採購、促進造船業合作等。

這套強調就業與投資的說法，先前成功說服川普政府放行日本制鐵收購美國鋼鐵的併購案。不過，專家分析指出，眼前的國會選舉與關稅最後期限雙重壓力下，此策略效果恐有限。亞洲集團 (The Asia Group) 分析師西村倫太郎 (Rintaro Nishimura) 指出：「川普政府要的是大交易，而日本人則希望拼湊出一個勉強可接受的方案。」

汽車是日本經濟命脈，占全國國內生產毛額 (GDP) 近一成、就業人口約 8%。政府正設法在盡量減低車稅傷害的同時，避免在政治敏感的農業議題上作出重大讓步。特別是自由民主黨長年仰賴農村選票，若為保住汽車產業而開放稻米市場，將引發黨內激烈反彈。

農業大臣小泉進次郎已表態不會犧牲農民利益，赤澤亦強調日方不會接受不平衡條件，強調談判仍需更多時間與空間。

川普關稅信成新焦點 投資人暫保持冷靜

赤澤並未排除川普「寄信通知稅率」的可能性，他笑稱：「如果真有那封信，我想應該會是川普總統搶先在 Truth Social 上公布。」

目前市場對此保持冷靜，Gama 資產管理公司基金經理人 De Mello 表示：「川普的動作聲勢大於實質效果，我預期美方會延後大多數關稅，但仍維持 10% 左右的象徵性稅率。」

學者川崎研一 (Kenichi Kawasaki) 指出，除關稅議題外，日本還需考慮開放非關稅壁壘與降低農產品關稅。他預期美方將繼續保留部分車稅，但雙方若能達成一定程度讓步，有望避免貿易談判全面破局。

外界關注，距離川普設下的 7 月 9 日期限僅剩不到一周，日本是否會鬆動立場換取短期和解，或繼續採取拖延戰術，已成觀察重點。

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日本美國川普關稅談判農業汽車保農讓車貿易戰稻米出口農產品市場TOP

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