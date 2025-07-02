鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 01:30

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根據《彭博》周二 (7/1) 報導，在美國總統川普設下的關稅大限進入最後倒數之際，日本政府一貫低調、穩健的貿易談判策略正面臨嚴峻考驗。雖然東京方面努力保持對話頻繁與禮貌往來，並未採取中國式的強硬反制姿態，但至今尚未取得重大突破，恐淪為川普政府追求快速貿易成果的目標。

日本汽車恐成犧牲品？川普施壓東京陷「保農讓車」兩難(圖：REUTERS/TPG)

川普火力全開 日本籲勿倉促讓步

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川普日前在專訪中砲轟日本未進口美國汽車後，又在 Truth Social 上點名日本拒買美國稻米，指控東京是「被寵壞的國家」，威脅若無共識將「直接寄出一封告知關稅的信」。他說：「他們不買我們的米，卻面臨稻米短缺。我們會直接寄信通知他們稅率，過去多年我們一直是友好的貿易夥伴。」

對於川普的猛烈攻勢，日本官員依舊避免升高對立，僅表達審慎關切。日方首席談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 透露，他在近幾個月已七度赴美，但最近一次行程卻未能與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 會晤，與商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 僅進行兩次電話通話。他無奈表示：「我經常在沒有確認行程的情況下就從羽田機場起飛。」

儘管如此，赤澤仍強調雙方關係穩定、持續溝通有助於最終達成協議。他指出，目前仍有部分重點條款未取得共識，包含「對等關稅」與「特定產業關稅」兩大議題。他說：「如果這兩項沒有獲得妥善處理，我們就無法說已保護國家利益。」

汽車與農業成為焦點議題

日本目前希望說服美方，將原訂 7 月 9 日生效的 24% 汽車關稅降至約 10%，並尋求取消對特定日本車款課徵的 25% 高額稅率。日方同時也端出多項合作誘因，包括擴大美國晶片與液化天然氣採購、促進造船業合作等。

這套強調就業與投資的說法，先前成功說服川普政府放行日本制鐵收購美國鋼鐵的併購案。不過，專家分析指出，眼前的國會選舉與關稅最後期限雙重壓力下，此策略效果恐有限。亞洲集團 (The Asia Group) 分析師西村倫太郎 (Rintaro Nishimura) 指出：「川普政府要的是大交易，而日本人則希望拼湊出一個勉強可接受的方案。」

汽車是日本經濟命脈，占全國國內生產毛額 (GDP) 近一成、就業人口約 8%。政府正設法在盡量減低車稅傷害的同時，避免在政治敏感的農業議題上作出重大讓步。特別是自由民主黨長年仰賴農村選票，若為保住汽車產業而開放稻米市場，將引發黨內激烈反彈。

農業大臣小泉進次郎已表態不會犧牲農民利益，赤澤亦強調日方不會接受不平衡條件，強調談判仍需更多時間與空間。

川普關稅信成新焦點 投資人暫保持冷靜

赤澤並未排除川普「寄信通知稅率」的可能性，他笑稱：「如果真有那封信，我想應該會是川普總統搶先在 Truth Social 上公布。」

目前市場對此保持冷靜，Gama 資產管理公司基金經理人 De Mello 表示：「川普的動作聲勢大於實質效果，我預期美方會延後大多數關稅，但仍維持 10% 左右的象徵性稅率。」

學者川崎研一 (Kenichi Kawasaki) 指出，除關稅議題外，日本還需考慮開放非關稅壁壘與降低農產品關稅。他預期美方將繼續保留部分車稅，但雙方若能達成一定程度讓步，有望避免貿易談判全面破局。