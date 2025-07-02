鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-02 05:00

‌



美國總統川普周二（1 日）前往佛羅里達州，出席新建移民拘留設施「鱷魚惡魔島」啟用儀式。

美國打造「鱷魚惡魔島」拘留移民，川普出席啟用儀式。（圖：央視）

這座新建的移民拘留設施位於美國佛羅里達州邁阿密以西約 80 公里處，有 5,000 個床位。這裡「被鱷魚包圍」，被白宮稱為「鱷魚惡魔島」。

‌



「鱷魚惡魔島」於 7 月 1 日開始運作，是川普政府透過擴大拘留容量加大驅逐非法移民力道的措施之一。

白宮新聞秘書萊維特周一說，「鱷魚惡魔島」的優勢在於選址荒僻、危險動物環繞。萊維特說，拘留中心「被鱷魚包圍」，這是「一種震懾」，讓被拘留者不敢逃跑。

據《美聯社》報導，白宮強調這一拘留設施選址荒僻，地處滿是蚊子、蟒蛇和鱷魚的沼澤地，以此傳遞一個信號：不遵守美國移民法，後果很嚴重。

佛羅里達州州長德桑蒂斯說，「鱷魚惡魔島」選址獲美國國土安全部批准，「一旦他們到了那裡，就無處可去」。

「鱷魚惡魔島」得名於美國西海岸加州舊金山著名地點——「惡魔島」。「惡魔島」又名阿爾卡特拉斯島，曾是一座監獄，1934 年開始運行，1963 年因高成本、設施老化等原因關閉，共持續約 29 年。

小島周圍海域風高浪急，海水冰冷刺骨，越獄難度極大。