鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 23:20

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《彭博》周三 (25 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 準備向歐盟監管機構提出進一步修改 App Store 政策的承諾，以避免因違反《數位市場法》(DMA) 而面臨更多罰款。此舉是在先前遭歐盟裁罰 5 億歐元 (約 5.8 億美元) 後，歐盟方面向蘋果下達最後通牒的情況下展開。

蘋果傳向歐盟提新方案 化解App Store壟斷爭議(圖：REUTERS/TPG)

據知情人士透露，蘋果將於 6 月 26 日前提交新提案，計畫放寬第三方開發者將用戶引導至 App Store 以外平台進行軟體交易的限制。這項變革有望化解歐盟對其「濫用市場優勢」的指控，並避免後續更多處分。歐盟執委會與蘋果對此皆未公開評論。

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此案源於歐盟今年 4 月針對蘋果實施的處罰，認定其未遵守 DMA 規範，限制音樂串流競爭對手的發展。蘋果當時反擊，指控歐盟監管機構存在歧視，並計畫對罰款提出上訴。除了蘋果外，Meta Platforms(META-US) 旗下臉書與 Instagram 亦因其「付費免廣告」方案，被罰款 2 億歐元。

歐盟在執行競爭法方面持續加大力道，過去已針對 Google(GOOGL-US) 處以逾 80 億美元罰款，並要求蘋果修改其 iPhone 的 Tap & GO 功能使用規範；同時也對亞馬遜 (AMZN-US) 電商平台與微軟 (MSFT-US)Teams 進行調查與整改。