鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 22:10

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《華爾街日報》(WSJ)周三 (25 日) 報導，儘管中東局勢動盪，但美國夏季汽油價格反而較去年便宜，為駕駛與家庭支出帶來喘息空間。專家預估，只要原油供應持續充裕，即使衝突再起，油價也不太可能出現大幅飆升。

分析：美國油價今夏有望持穩 中東衝突暫不構成風險(圖：REUTERS/TPG)

油價跌勢延續 預估今夏穩在每加侖 3 美元上下

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根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，全美汽油平均價格目前為每加侖 3.21 美元，較去年同期便宜 23 美分。這主要受到供應充足帶動，即便以色列與伊朗衝突導致地緣政治緊張，油價仍低於戰事爆發前水準。

國際指標布蘭特原油在伊朗對卡達美軍基地發動報復攻擊後下挫，每桶大跌 5.53 美元，是 2022 年以來最大單日跌幅，顯示市場預期此輪軍事行動可能不會波及油輪與能源設施。

本周布蘭特油價跌至每桶 67.14 美元，顯示儘管衝突仍有零星交火，美方斡旋下的停火協議初步發揮穩定作用。分析師預估，未來幾周油價將維持穩定，除非中東情勢急遽惡化。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，若衝突不升級，汽油價格可望維持在每加侖 3 至 3.20 美元區間，就算情勢惡化，預期也僅會推升價格約 15 美分。他表示：「目前並無明顯跡象顯示油價會在今夏出現劇烈波動。」

石油輸出國組織 (OPEC) 近期持續提高產量，加上美國國內產量接近歷史新高，供應面將繼續壓抑價格上漲空間。分析師預估，今年下半年油價將進一步走低，反映出產能增長已超越需求。

油價回落提振消費情緒 路上旅行熱度回升

汽油價格下滑對消費者情緒影響深遠。美國便利商店協會調查顯示，超過三分之二的駕駛願意多花 5 分鐘車程，只為節省每加侖 5 美分的油錢。

美國汽車協會 (AAA) 統計顯示，包括印第安納州沃恩堡 (Fort Wayne)、亞利桑那州圖森(Tucson) 與密西根州馬凱特 (Marquette) 等城市，今年油價年減幅度居前。在芝加哥，油價甚至較去年同期便宜 52 美分。

美國人駕車出遊的熱情也回升。聯邦公路管理局數據指出，2024 年 4 月全美汽車總行駛里程達 2,773 億英里，為 2019 年以來同期首度突破疫情前水準。

Deloitte 調查亦顯示，今年夏季選擇開車出遊的美國人比例自 3 月到 4 月增加 7 個百分點，而選擇國內搭機出行者則減少 3 個百分點。

雖然整體行駛距離回升，但政府預估今年夏季汽油需求仍將略低於去年，主因是車輛油耗效率提升。