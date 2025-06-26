川普貿易戰衝擊 FedEX中美航線貨量急跌
鉅亨網編譯王貞懿
據《金融時報》周三 (25 日) 報導，聯邦快遞 (FedEx)(FDX-US) 表示，美國總統川普發動貿易戰後，5 月份中國到美國的貨運量「急劇惡化」，重創該公司最賺錢航線的消費品運輸需求。
這家長期被視為經濟風向球的快遞公司股價周三一度暴跌近 6%，後回升至下跌 2.11%，截稿前暫報 224.64 美元。FedEx 預期兩國間的貿易將在下一季將持續「承壓」。
最賺錢航線遭重創
「我們完全無法預測情勢將如何發展。」FedEx 首席客戶長 Brie Carere 在電話會議上向投資人表示，中美航線占公司營收僅 2.5%，但卻是最賺錢的洲際航線。
Carere 指出，貿易衝擊主要來自美國取消「小額進口免稅」規定。過去，價值 800 美元以下的個人進口商品可免徵關稅，中國電商巨頭 Temu 和 Shein 廣泛運用這項優惠，但川普政府已將其廢除。
川普關稅政策衝擊全球貿易
FedEx 的評論反映出川普政策對全球貿易的影響。該公司表示，由於「全球需求環境不確定」，僅提供當季展望。
川普 4 月宣布對中國商品徵收高達 145% 關稅。雖然雙方後來同意大幅減稅，但兩國間的關稅前景仍充滿不確定性。
FedEx 執行長 Rajesh Subramaniam 表示，要預測未來 30 至 60 天甚至更長期的發展「非常、非常困難」。他說：「我們將觀察情勢如何演變，如果變化很大，屆時我們能給出更明確的指引。」
財報表現仍穩健
儘管面臨貿易挑戰，FedEx 第四季（3 月至 5 月）淨利仍年增 13% 至 16.5 億美元，營收 222 億美元，與去年同期的 221 億美元大致持平。
公司預測下個季度營收將較 2024 年同期成長 0% 至 2%，每股盈餘將介於 3.40 至 4.00 美元間，這低於市場預期。
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