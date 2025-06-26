川普貿易戰衝擊 FedEX中美航線貨量急跌

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-26 01:34

‌



FedEx稱5月份中美航線貨運量「急劇惡化」，衝擊該公司最賺錢的洲際航線。(圖:Shutterstock)

這家長期被視為經濟風向球的快遞公司股價周三一度暴跌近 6%，後回升至下跌 2.11%，截稿前暫報 224.64 美元。FedEx 預期兩國間的貿易將在下一季將持續「承壓」。

‌



最賺錢航線遭重創

「我們完全無法預測情勢將如何發展。」FedEx 首席客戶長 Brie Carere 在電話會議上向投資人表示，中美航線占公司營收僅 2.5%，但卻是最賺錢的洲際航線。

Carere 指出，貿易衝擊主要來自美國取消「小額進口免稅」規定。過去，價值 800 美元以下的個人進口商品可免徵關稅，中國電商巨頭 Temu 和 Shein 廣泛運用這項優惠，但川普政府已將其廢除。

川普關稅政策衝擊全球貿易

FedEx 的評論反映出川普政策對全球貿易的影響。該公司表示，由於「全球需求環境不確定」，僅提供當季展望。

川普 4 月宣布對中國商品徵收高達 145% 關稅。雖然雙方後來同意大幅減稅，但兩國間的關稅前景仍充滿不確定性。

FedEx 執行長 Rajesh Subramaniam 表示，要預測未來 30 至 60 天甚至更長期的發展「非常、非常困難」。他說：「我們將觀察情勢如何演變，如果變化很大，屆時我們能給出更明確的指引。」

財報表現仍穩健

儘管面臨貿易挑戰，FedEx 第四季（3 月至 5 月）淨利仍年增 13% 至 16.5 億美元，營收 222 億美元，與去年同期的 221 億美元大致持平。