A股仍有約10%的上行空間！高盛等多家國際投行看好

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-25 14:20

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高盛等多家國際投行看好A股潛力。(圖：Shutterstock)

高盛中國股票策略分析師付思在 6 月 23 日的媒體見面會上表示，高盛維持對 A 股與港股的「超配」建議，並預估滬深 300 指數將達 4600 點、MSCI 中國指數目標為 84 點，代表仍有約 10% 的上行空間。

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摩根士丹利中國策略師王瀅則指出，由於美元走弱、「美國例外論」減弱，加上投資組合多元化需求升高，中國股票在未來 6 至 12 個月內將吸引更多國際資金流入。

野村東方國際證券策略團隊也認為，考慮到中國強政策預期、亞太新興市場在弱美元及國際資金關注下較好的流動性環境，預計中國權益資產將在下半年跑贏海外市場。

高盛重點關注金融與消費板塊

產業配置方面，高盛近日上調了銀行與地產板塊的評級，原因在於中國政策利多持續釋出。此外，仍然看好消費相關產業，特別是醫療器械、消費服務、媒體與電商零售等領域。

高盛中國經濟學家王立升指出，中國經濟短期內仍具韌性，尤其出口表現優於預期，有效穩住 GDP 成長。

不過，他也提醒，若增長動能從外需轉為內需，將需更多政策配合。預計下半年政策將溫和放寬，但短期內推出大規模刺激方案的可能性不高。

資金配置轉向中國 南向資金流入近 900 億美元

在資金層面，高盛的付思表示，全球配置型資金目前對美股的持倉已達歷史高點，反觀中國股票仍處於相對低位，顯示中長期資金有機會回流中國市場，前提是宏觀經濟持續改善。

今年以來，南向資金已流入中國市場近 900 億美元，接近去年 1000 億美元全年規模。其中，高股息股票佔比約三成，AI 與科技股約兩成，兩會後消費板塊也開始獲得資金青睞。

付思預測，未來三個月，A 股和港股的表現可能會相對均衡。港股市場近期呈現回暖態勢，A+H 兩地上市公司的折價水準已明顯收窄。新消費和科技類企業的 IPO 熱度大幅提升，投資人對這些領域的關注度持續高漲。

民企十傑崛起 新主流投資主題成形

付思表示，這些企業普遍獲得投資人正面回饋，認為其代表中國經濟成長趨勢，即使面臨總體經濟壓力，仍有潛力透過業務擴張維持盈利。

他建議投資人關注如「民企十傑」、AI 應用、出口導向新興市場、高股息與政策受惠類股等投資主題。

人民幣升值可期 地緣風險影響 PPI

在匯率展望方面，王立升預測，人民幣兌美元匯率有望在未來一年升至 6.9，升值幅度約 4%，但升幅仍小於歐元與日元。