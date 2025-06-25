〈陸股盤後〉央行連續四月加量淨投放 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-06-25 16:30

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中國股市三大指數周三（25 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）展開人民幣（下同）3,000 億中期借貸便利（MLF）操作，本月有 1,820 億 MLF 到期，這意味著 6 月央行 MLF 淨投放達到 1,180 億，連續第四個月加量續作。

央行連續四月加量淨投放，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤漲 1.03% 報 3,455.97 點，深證成指大漲 1.72% 報 10,393.72 點，創業板指勁漲 3.11% 報 2,128.39 點，滬深北三市成交額合計 1.6402 兆元。

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券商、軍工類股大幅走高，半導體、房地產、汽車族群均上揚，石油、農藥類股疲弱。

據《財聯社》報導，中國央行周三展開 3,000 億元 MLF 操作，淨投放 1,180 億元，疊加買斷式逆回購操作，6 月中期流動性淨投放總額達 3,180 億元，持續為市場注入流動性。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近月中期流動性持續處於淨投放狀態，主要有兩個原因：

一是在政府持續大規模發行債券，近月銀行同業存單到期規模處於高峰階段，央行要保持銀行體系流動性處於充裕狀態，控制資金面波動，穩定市場預期。

二是央行釋出數量型貨幣政策工具持續加力的政策信號，推動存量社融和 M2 增速穩中有升，更好滿足企業和居民的融資需求，強化逆周期調節。

王青認為，下半年貨幣政策有望在擴大內需、穩定增長上持續發力，強化與財政政策協同。作為重要數量型工具，MLF 預計將延續加量續作態勢，配合買斷式逆回購操作，維持中期流動性淨投放格局。