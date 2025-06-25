中國汽車銷售遭報「灌水」銷售數據！零里程新車變「二手」出口

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-25 09:40

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《路透》調查指出，中國汽車產業長期透過地方政府支持的灰色出口機制，將剛出廠、從未上路的新車註冊為「二手車」，出口至俄羅斯、中亞與中東等地區。這項手法不僅灌水汽車銷售數據，也協助中國消化國內滯銷車輛。

中國汽車銷售遭報「灌水」銷售數據。(圖：Shutterstock)

根據調查，這些新車剛下線即被出口商購買，並在中國登記車牌，隨後標示為二手車進行出口。車廠可立即將該車登記為已售並記入收入帳上。由於買賣分開計帳，也能助地方政府衝高 GDP，與地方官員升遷密切相關。

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儘管在自長城汽車總裁 5 月批評後，經常反映中國共產黨高層領導人立場的《人民日報》發文譴責該行為，但據《路透》查閱官方媒體報導和政府文件顯示，中國地方政府積極鼓勵假二手車的出口和銷售。

地方政府認為，這種做法對於實現北京設定的雄心勃勃的經濟成長目標非常重要。據悉，中國至少有 20 個地方政府，包括廣東與四川等出口大省，明確支持這項出口政策。

中國文件顯示，地方政府的支持形式多種多樣，從簡化手續、為本地車輛登記分配額外配額，到在靠近中國陸地和海上邊界的地方設立零里程二手車免費倉庫。

中國地方政府提供的支持形式多樣，包含簡化手續流程、分配額外車牌配額、在邊境設置免費倉庫等。深圳、廣州、新密區等地皆將零里程車出口納入地方發展政策，四川更透過阿里巴巴國際站打造出口電商平台。

此現象也凸顯中國汽車產業產能嚴重過剩，內需疲弱迫使車企將產品傾銷海外，進一步引發國際對中國汽車「傾銷」的關切。

然而，中國乘用車協會秘書長崔東樹對這一做法表示讚賞，並表示出口零里程二手車可作為突破貿易壁壘的一條管道，幫助中國車企進入尚未開拓的海外市場。

他還補充說，這也有助於滿足海外市場對中國製造汽車的需求，尤其是在中國品牌尚未進入的國家。