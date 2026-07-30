〈陸股盤後〉三大指數走低 跌幅明顯收斂

鉅亨網新聞中心 2026-07-30 16:30

中國 A 股三大指數 30 日（周四）集體開低，早盤一路走低，午前跌幅擴大，午後兩市逐步回暖，跌幅明顯收窄。

三大指數走低，跌幅明顯收斂。（圖：Shutterstock）

上證綜指 30 日收盤跌 0.62%，報 3,804.69 點；深證成指跌 2.73%，報 13,285.8 點；創業板指跌 3.97%，報 3,244.62 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 2.3428 兆元，較前一交易日增加 462 億元。

東吳證券策略團隊認為，成長風格的頂部往往是流動性預期的拐點和產業趨勢拐點共振決定。今年的確是全球流動性拐點，日、歐、韓等央行進入升息周期，美國聯準會（Fed）貨幣政策預期邊際收緊，「錢比貨多」的階段已到本輪周期尾聲，類似第二季那樣「科技硬體虹吸其他（核心股）」的行情可能難以復刻。

不過，AI 產業趨勢並沒有「大是大非」層面證偽。從中長期來看，需要增加對 AI 中下游環節的重視，誰有更強的用戶黏性和生態壁壘、誰有更強的議價權鎖定利潤，是下一階段更重要的議題。

隨著資金面矛盾邊際改善，上游硬體方向在下半年有望迎來分化修復機會，優選量增邏輯主導的方向，以及供給壁壘高且難以找到替代技術路線的細分公司。

東方證券認為，伴隨著成交溫和放大，似乎底部區域基本明朗。從盤面來看，科技方向湧現出一些新的積極信號。

首先是龍頭股初步回穩，科創板情緒核心是剛上市的長鑫科技，大資金運作特徵非常明顯。

其次是托市資金放量買入，多檔寬基 ETF 再度放量反彈，無論是全部 ETF 還是寬基 ETF，7 月均創下今年來淨流入峰值，尤其是最近一周資金湧入更加積極，顯示長線資金基本認可目前股指底部區域，有利於平息恐慌情緒。