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中東一動歐洲就痛？拉加德警告通膨風險 緊盯油價變動

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電


歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德州一 (23 日) 警告，隨著中東緊張局勢升高，若荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 的能源運輸受阻，恐引發更廣泛的價格壓力，歐洲央行將密切關注原物料價格波動，並審慎評估其對通膨與經濟前景的影響。

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中東一動歐洲就痛？拉加德警告通膨風險 緊盯油價變動(圖：REUTERS/TPG)

在布魯塞爾對歐洲議會議員發表談話時，拉加德表示，目前利率水準讓歐洲央行處於有利位置，能夠應對當前極度不確定的環境。她重申，未來貨幣政策將維持「依賴數據、逐會議判斷」的路線，不預設利率路徑。


拉加德指出，若有「相當比例」的原油與天然氣運輸經荷莫茲海峽受阻，影響恐不僅限於能源商品價格，還可能引發「第二輪效應」，擴散至更廣泛的價格層面。她強調：「這是一項我們必須非常小心監控的風險來源。」

隨著美國與以色列對伊朗核設施發動攻擊，伊朗議員近日揚言可能關閉荷莫茲海峽，該水道連接波斯灣與全球能源市場，是全球三分之一以上海運石油的關鍵路徑。若該水域安全受到威脅，恐衝擊全球能源供應，進而升高歐洲輸入型通膨風險。

儘管歐洲央行本月稍早已進行第八次降息，並釋出降息循環接近尾聲的訊號，但部分決策官員仍認為，若經濟動能疲弱，不排除進一步寬鬆政策。不過，若通膨因能源成本再度升溫，將使未來降息空間受限。

拉加德也提到，美元近期走弱為歐元帶來擴大全球角色的契機，但地緣政治、貿易不確定性與消費信心低迷，仍限制歐元區成長潛力。同日稍早公布的數據顯示，歐元區 6 月企業活動幾乎停滯，顯示企業對投資與支出依然保守。

拉加德強調，能源價格上升雖可能推升短期通膨，但中長期影響仍不確定，因為高能源成本也可能壓抑消費與整體物價。「這是一個雙向影響的因素，一方面推升價格，另一方面卻削弱需求。」

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歐洲央行拉加德ECB通膨油價天然氣能源歐元區經濟成長利率降息地緣政治物價中東局勢荷莫茲海峽

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