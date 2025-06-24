鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-24 01:00

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德州一 (23 日) 警告，隨著中東緊張局勢升高，若荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 的能源運輸受阻，恐引發更廣泛的價格壓力，歐洲央行將密切關注原物料價格波動，並審慎評估其對通膨與經濟前景的影響。

中東一動歐洲就痛？拉加德警告通膨風險 緊盯油價變動(圖：REUTERS/TPG)

在布魯塞爾對歐洲議會議員發表談話時，拉加德表示，目前利率水準讓歐洲央行處於有利位置，能夠應對當前極度不確定的環境。她重申，未來貨幣政策將維持「依賴數據、逐會議判斷」的路線，不預設利率路徑。

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拉加德指出，若有「相當比例」的原油與天然氣運輸經荷莫茲海峽受阻，影響恐不僅限於能源商品價格，還可能引發「第二輪效應」，擴散至更廣泛的價格層面。她強調：「這是一項我們必須非常小心監控的風險來源。」

隨著美國與以色列對伊朗核設施發動攻擊，伊朗議員近日揚言可能關閉荷莫茲海峽，該水道連接波斯灣與全球能源市場，是全球三分之一以上海運石油的關鍵路徑。若該水域安全受到威脅，恐衝擊全球能源供應，進而升高歐洲輸入型通膨風險。

儘管歐洲央行本月稍早已進行第八次降息，並釋出降息循環接近尾聲的訊號，但部分決策官員仍認為，若經濟動能疲弱，不排除進一步寬鬆政策。不過，若通膨因能源成本再度升溫，將使未來降息空間受限。

拉加德也提到，美元近期走弱為歐元帶來擴大全球角色的契機，但地緣政治、貿易不確定性與消費信心低迷，仍限制歐元區成長潛力。同日稍早公布的數據顯示，歐元區 6 月企業活動幾乎停滯，顯示企業對投資與支出依然保守。