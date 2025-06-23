鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-23 21:39

‌



美國上周末空襲伊朗核設施後，市場聚焦伊朗是否報復並擾亂中東原油供應，導致周一 (23 日) 美股主要指數平盤波動。儘管油價一度飆升，漲幅最終收斂，投資人仍密切觀察局勢發展及其對能源與通膨的潛在衝擊。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 市場聚焦伊朗動向(圖：REUTERS/TPG)

‌



美國股市期貨周一震盪整理，投資人關注伊朗是否會對美軍空襲其核設施做出報復，進而擾亂中東原油供應。布蘭特原油價格一度大漲逾 5%，隨後回吐漲幅，收斂至不到 1%。美元則因避險需求上升，升至本月以來高點，對所有 G10 主要貨幣走強。

標普 500 期貨在漲跌之間拉鋸，最終變動不大。布蘭特原油一度上漲 5.7%，後回落至每桶約 77.50 美元。美元指數則上揚 0.5%，反映市場正為油價續漲進行避險。

自以伊衝突升溫以來，油價已上漲逾 10%，市場擔心荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 若出現運輸中斷，將推升能源價格並加劇通膨壓力。以色列周一擴大對伊朗的空襲，回應伊朗先前誓言將對美國攻擊其核設施做出報復。

摩根大通資產管理公司多元資產策略主管 John Bilton 向《彭博》表示：「市場目前判斷伊朗的回應可能不會太激烈，因為伊朗也不願激怒尚未介入衝突的其他國家。」他認為這是一場市場正在消化的地緣政治事件，表面上看來不會改變整體的經濟趨勢方向。

自本月初以色列首度攻擊伊朗以來，市場反應整體相對克制。儘管標普 500 指數已連兩周下跌，但距離 2 月創下的歷史高點僅回落約 3%。部分投資人早已預期衝突升級，並調整部位，對衝情勢變化。據了解，基金經理人的股票曝險水準已被下調，股市也不再處於超買狀態。

傑富瑞 (Jefferies) 歐洲區首席策略師 Mohit Kumar 表示，市場目前的冷靜反應，可能正好提供投資人一個減碼風險部位的機會。他認為荷莫茲海峽雖不太可能被封鎖，但短期出現供應中斷的風險仍存在。他預測的基本情境是，一段持續數周的不確定期，但不會演變成大規模升級。

另一方面，債市先跌後漲，美國 10 年期公債殖利率下滑 3 個基點至 4.35%。

德國私人銀行 Berenberg 的多元資產策略與研究主管 Ulrich Urbahn 則警告，若伊朗封鎖荷莫茲海峽，將引發「停滯通膨風險」：高油價導致經濟成長放緩與通膨升溫並存，進而削弱全球央行對市場提供支持的能力。

截至台北時間周一（23 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 3.00%，至每股 331.82 美元

特斯拉備受矚目的無人計程車 (Robo-Taxi) 服務於日前正式在美國德州奧斯汀啟動，執行長馬斯克親自發文祝賀公司內部的人工智慧 (AI) 軟體與晶片設計團隊成功完成這項計畫。受消息激勵，特斯拉股價周一早盤走揚，投資人正評估這是否是利多出盡的時刻，還是股價進一步上攻的催化劑。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上跌 0.96%，至每股 207.68 美元

亞馬遜希望，其高級美妝品類中高利潤化妝品的近期銷售成長，能夠緩解關稅對一年一度 Prime Day 銷售收入和消費者信心的影響。尼爾森智庫 (NielsenIQ) 美妝垂直部門副總裁梅奧 (Anna Mayo) 表示：「過去幾年美妝在消費者心目中已成為必不可少的商品，即使在經濟困難時期也是如此。」

Hims & Hers Health(HIMS-US) 早盤股價下跌 29.13%，至每股 45.51 美元

Hims & Hers Health 盤前跌逾 25%，報 48.04 美元；報導指出諾和諾德停止與該公司合作。諾和諾德 (NVO-US) 盤前跌逾 7%。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月製造業 PMI 初值預期 51.1，前值 52.0

美國 6 月服務業 PMI 初值預期 52.9，前值 53.7

美國 6 月綜合 PMI 初值前值 53.0

華爾街分析：