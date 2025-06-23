鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-23 22:10

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諾和諾德 (Novo Nordisk) 近期接連遭遇打擊，不僅中止與美國遠距醫療平台 Hims & Hers 的合作關係，也因減重新藥 CagriSema 效果未達市場期待而面臨投資人質疑。多重利空衝擊下，諾和諾德股價周一 (23 日) 在哥本哈根重挫，盤中最多下跌達 7.1%，反映市場對其在肥胖藥物市場領先地位可能動搖的擔憂。

諾和諾德陷雙重利空！減重新藥進展受質疑、Hims合作破局(圖：REUTERS/TPG)

與 Hims 合作破局 諾和諾德控其違規行銷複製藥

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諾和諾德周一宣布終止與 Hims & Hers 的合作，原因是對方未能停止大規模銷售 Wegovy 的配製版本。諾和諾德美國營運執行副總裁 Dave Moore 表示，Hims 並未在美國食品藥品監督管理局 (FDA) 禁令生效後調整其營運模式，甚至進行誤導性行銷，恐危及病患安全。

這項合作原意是透過 Hims 平台拓展 Wegovy 的銷售通路，如今破局不僅對諾和諾德造成挫折，Hims 周一早盤股價更一度重挫 30%，創下歷史最大單日跌幅。Hims 去年在 Wegovy 與禮來 (LLY-US) 藥品供應吃緊之際，開始提供複製藥作為替代方案，並在今年 4 月與諾和諾德簽約提供官方優惠價格。

儘管 Hims 表示僅針對需個人化劑量的病患提供配製注射藥物，諾和諾德卻認為其行為不符合 FDA 關於「不得大量銷售個人化複方藥物」的規定，並指出 Hims 的行銷內容具誤導性。諾和諾德表示未來仍將與其他合規遠距平台 (如 LifeMD、Ro) 維持合作關係。

CagriSema 療效受質疑 投資人憂心失去領先地位

除了合作爭議，諾和諾德旗下新一代減重藥 CagriSema 的研發進展也令市場失望。這款被定位為 Wegovy 升級版的藥物，被視為抗衡禮來 Zepbound 的關鍵產品。但在美國糖尿病學會 (ADA) 年會上公布的晚期臨床數據中，儘管顯示對血糖控制有正面效果，但副作用如噁心發生率卻略高於 Wegovy 與 Zepbound。

Jefferies 分析師認為此次更新僅為「漸進式」，並指出耐受性令人擔憂。另一方面，CagriSema 預計要到 2027 年才上市，時間拉長也讓投資人對其市場前景更加保守。

事實上，早在去年 12 月，CagriSema 的初步數據即顯示 68 周減重平均為 22.7%，未達公司原先設定的 25% 目標，當時已造成股價暴跌、市值蒸發約 1,250 億美元。

執行長異動、市值重挫 減重霸主地位不再穩固

上述連串問題導致諾和諾德於上月宣布撤換執行長約根森 (Lars Fruergaard Jorgensen)，市場普遍認為公司正逐漸失去在減重藥物市場的領先地位。儘管新任領導層上任後股價略有回升，但自去年 6 月高點以來，諾和諾德股價已累計下跌逾 55%。

投資人與市場觀察家指出，面對禮來在新藥與口服劑型開發上的積極布局，諾和諾德若無法迅速改善產品線與營運策略，未來在這個預估至 2030 年規模可達 1,500 億美元的減重市場中，恐將難以重新取得主導權。