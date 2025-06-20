Fed理事華勒：若擔心就業市場放緩 7月就該降息

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-20 21:05

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據《CNBC》周五 (20 日) 報導，聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，他預期關稅不會大幅推升通膨，建議最早 7 月開始降息。他認為聯準會應提前行動避免勞動市場放緩，而非等到經濟崩潰才降息。

聯準會理事華勒認為，聯準會不應等到就業市場崩潰才開始降息。(圖:Reuters/TPG)

這位聯準會決策官員表示，他和同事應該緩慢行動，但要開始放鬆政策，因為通膨已不再是主要經濟威脅。

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「我認為我們有能力做到這一點，最早在 7 月，」華勒在接受《CNBC》「財經直播間」(Squawk Box) 主持人 Steve Liesman 採訪時表示：「這是我的看法，至於委員會是否同意則是另一回事。」

上述言論是在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票決定維持基準利率不變兩天後發表，這已經是聯準會，自去年 12 月上次降息以來連續第四次維持利率不變。

美國總統川普在第一任期內提名華勒為聯準會理事，並一直敦促聯準會降息，以減少 36 兆美元國債的借貸成本。