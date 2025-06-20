Fed理事華勒：若擔心就業市場放緩 7月就該降息
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周五 (20 日) 報導，聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，他預期關稅不會大幅推升通膨，建議最早 7 月開始降息。他認為聯準會應提前行動避免勞動市場放緩，而非等到經濟崩潰才降息。
這位聯準會決策官員表示，他和同事應該緩慢行動，但要開始放鬆政策，因為通膨已不再是主要經濟威脅。
「我認為我們有能力做到這一點，最早在 7 月，」華勒在接受《CNBC》「財經直播間」(Squawk Box) 主持人 Steve Liesman 採訪時表示：「這是我的看法，至於委員會是否同意則是另一回事。」
上述言論是在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票決定維持基準利率不變兩天後發表，這已經是聯準會，自去年 12 月上次降息以來連續第四次維持利率不變。
美國總統川普在第一任期內提名華勒為聯準會理事，並一直敦促聯準會降息，以減少 36 兆美元國債的借貸成本。
「如果你擔心勞動市場的下行風險，那就行動吧，別再等了，」華勒說：「我們為什麼要等到真正看到崩潰才開始降息？所以我完全贊成在下次會議上開始考慮降低政策利率，因為我們不想等到就業市場崩潰才開始降息。」
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 利率決策前夕火藥味濃！川普開砲：鮑爾愚蠢又愛裝懂 批Fed不降息拖累經濟
- Fed維持基準利率不變 今年預計將降息2次
- 美5月非農就業報告驚見「大修正」！揭示勞動市場降溫風險
- 川普友誼生變又一樁！地產大亨吐心聲：政策重傷房市 昔日情誼已淡
下一篇