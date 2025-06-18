鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 23:00

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美國總統川普周三 (18 日) 在聯準會 (Fed) 利率決策即將公布前夕，再度對 Fed 主席鮑爾發難，直言鮑爾是個「愚蠢的人」(Stupid)，並質疑 Fed 這次會議不會降息。他表示，美國利率應該再下調 2 個百分點，認為高利率讓美國付出「數千億美元」的額外融資成本。

利率決策前夕火藥味濃！川普開砲：鮑爾愚蠢又愛裝懂 批Fed不降息拖累經濟(圖：REUTERS/TPG)

川普在白宮外接受媒體訪問時表示：「我們有個愚蠢的人。坦白說，他今天可能不會降息。歐洲已經降了十次，我們卻一次都沒有。」他進一步說：「他是個政治人物，我不確定，也許只是個不聰明的政治人物，但他讓國家損失了一大筆錢。」

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這番發言距離聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布決議僅剩約 4 小時，預料 Fed 將維持基準利率不變，目標區間仍落在 4.25% 至 4.5%。市場目前普遍預期 Fed 最早可能在 9 月開始降息。

鮑爾與多位 Fed 官員近來都表示，在經濟前景仍存在諸多不確定性情況下，尚不適合調整利率，特別是針對川普政府 4 月開始實施的新關稅措施，其對通膨的影響仍待觀察。

儘管如此，川普堅持高利率正讓國家背負龐大代價。他說：「如果鮑爾擔心通膨，我可以理解。但目前沒有通膨的跡象，到現在也還沒出現。」

川普甚至揶揄鮑爾根本是出於個人因素拒絕降息：「他就是不願意降息，他不是聰明人。我甚至不覺得他是出於政治考量，我認為他就是討厭我，不過也沒關係。」

外界關注，川普與鮑爾日前曾在白宮會面，但雙方並未透露談話細節。聯準會也重申將維持政策獨立性，不會受到政治干預。然而，川普近期對鮑爾的批評聲量愈發激烈，連副總統范斯 (JD Vance) 等高層也加入施壓行列。