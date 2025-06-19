鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-19 02:05

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聯準會 (Fed) 週三 (18 日) 維持利率政策不變至 4.25% 至 4.5% 區間，儘管預期未來通膨上升、經濟成長放緩，仍暗示今年稍晚可能降息兩次。

Fed維持基準利率不變 今年預計將降息2次 (圖：REUTERS/TPG)

此次 FOMC 聲明內容與 5 月會議相差不大。委員會表示，美國經濟整體以「穩健的速度」成長，失業率「偏低」，通膨則「略高」。

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此外，聲明中指出，對於經濟波動以及白宮貿易政策不確定性的擔憂已減弱。

聲明指出：「對經濟前景的不確定性有所減少，但仍然偏高。委員會仍關注其雙重使命 (穩定物價與就業) 面臨的風險」。

儘管聲明未說明不確定性降低的具體原因，但外界普遍認為與川普總統近期降低對貿易議題的激烈言論有關。白宮目前正處於一個為期 90 天的關稅談判期中。

聯準會官員同時透過備受矚目的「點狀圖」(dot plot) 指出，預計 2025 年底前仍可能進行 2 次降息。

然而，對 2026 年與 2027 年原先預測的各一次降息則遭刪除，意味著未來預期的降息總量縮減為 4 碼 (一個百分點)。

點狀圖也反映出聯準會官員對未來利率走勢的看法仍存在高度不確定性。圖中的每一個點代表一位官員對利率的預期，分布範圍相當分散，整體預測顯示 2027 年的聯邦資金利率可能落在 3.4% 左右。

19 位與會官員中，有 7 人認為今年不應降息，較 3 月時的 4 人增加。不過，最終的政策聲明仍獲全體一致通過。

與會官員的經濟預測顯示停滯性通膨壓力升高，預計 2024 年美國 GDP 僅成長 1.4%，而通膨率將達到 3%。

這些預測相較 3 月更新的內容顯示：國內生產毛額 (GDP) 預估下修 0.3 個百分點，而個人消費支出物價指數 (PCE) 則上調 0.3 個百分點。

剔除食品與能源價格的核心 PCE 上修至 3.1%，同樣高出 0.3 個百分點。