鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 01:40

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根據《彭博》周二 (10 日) 報導，美國川普政府內部與外部顧問近期紛紛傳出，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 可能成為接替現任聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的熱門人選。鮑爾的任期將於 2026 年 5 月屆滿，而川普上周五已表示，他將「很快」決定繼任人選。

傳貝森特有望接任聯準會主席 川普政府內部討論中(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，目前考慮人選的名單仍屬有限，包括去年 11 月曾接受財政部長職位面試的 Fed 前理事華許 (Kevin Warsh)。

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不過，知情人士也指出，貝森特目前正在帶領川普政府推動涵蓋貿易、稅收與監管的重大經濟計畫，使他逐步成為 Fed 主席的人選之一。兩位知情人士強調，目前尚未正式進行遴選面試。對於外界詢問接任傳聞，貝森特表示：「我在華盛頓的工作是全世界最棒的工作，總統會選出對經濟與美國人民最好的那個人選。」

華府角力與市場觀察

根據慣例，財政部長通常在 Fed 主席遴選過程中扮演重要角色，但目前尚不清楚貝森特若被納入考量，是否會在川普做出決策時自行迴避。國際金融協會 (Institute of International Finance) 執行長亞當斯 (Tim Adams) 表示：「考量到全球金融界對貝森特的信任，他無疑是最明顯的人選之一。」亞當斯也補充，曾任 Fed 理事的華許亦是適合人選之一。

川普上周五在談到華許時表示：「他在華府內外的評價都很高。」

貝森特近年來在美中貿易協議談判中扮演關鍵角色，這項協議被視為川普政府重塑全球貿易格局的核心工程之一。白宮尚未就貝森特的可能提名發表評論。

政策挑戰與市場信心

分析人士指出，無論由誰接任 Fed 主席，都必須向全球證明 Fed 的獨立性不會因政治干預而動搖。川普曾多次批評鮑爾沒有積極降息，並在最近一次白宮會議上敦促其放寬利率政策。

Fed 今年至今維持利率不變，認為面對川普對外貿易政策調整引發的經濟不確定性，採取耐心的政策路線較為合適。Fed 官員先前曾表示，川普推動的關稅措施恐壓抑經濟成長並推升通膨。

市場觀察人士指出，貝森特或華許若被提名，有望因其專業背景而獲得金融市場的初步信任。不過，他們仍須向全球證明能維護 Fed 獨立性的決心，特別是在當前政治環境下。

另一方面，川普的經濟顧問拉費 (Arthur Laffer) 表示，貝森特表現出色，但他專長並非貨幣政策，「而且他已經有了一個很棒的工作」。拉費補充，他已經向川普表達對華許的支持，「我認為華許最適合這個職位」。